Bídný Vancouver zaplatil za Hronka balík. Jenže proč teď? A Yzerman se směje

V jejich situaci totiž týmy obvykle nabíjejí soupisku mládím, cenné volby za hotové hráče nabízejí málokdy. Canucks se v hokejové NHL o nejvyšší příčky brzy rvát nebudou. A o Stanley Cup už vůbec ne.

Zajisté, hradecký rodák je vysoce kvalitní obránce, navíc Vancouver pevnou defenzivou zrovna neoslňuje. Produktivnímu Quinnu Hughesovi zoufale chybí důstojný parťák.

V pětadvaceti prožívá Hronek statisticky životní sezonu. Dvacet zápasů před koncem základní části má 38 bodů, čímž vyrovnal své maximum z předešlého ročníku. Navíc poprvé v kariéře je v plusu v kategorii účasti na ledě při vstřelených či obdržených gólech, s bilancí +8 byl v Detroitu druhým nejlepším.

Smlouva mu platí ještě rok a mazaný Yzerman vytušil, že teď může z celků prahnoucích po konstruktivním a stále poměrně mladém obránci vytřískat nejvíc.

Že českou akvizici přivítají právě ve Vancouveru, překvapilo mnohé. Vždyť Canucks se před uzávěrkou výměn profilovali coby prodejci, spolehlivého kapitána Horvata poslali do New York Islanders a nečekalo se, že by získané draftové volby předávali dál.

Jenže stalo se, pro Hronka se už chystá dres v královské modři s číslem 17 na zádech, jenž před ním oblékal třeba krajan Radim Vrbata.

A v zámoří zvedají obočí. Patrik Allvin, první švédský generální manažer v NHL, začíná kariéru na postu s ohromnou mocí odvážně.

„Milý Patriku, až vám příště zavolá Yzerman, tak to nezvedejte, jo? Anebo ano, ať se aspoň zasmějeme,“ vzkazuje reportérka Shayna Goldmanová ze serveru The Athletic. „Hronek je fajn, ale pro Vancouver tenhle trejd nedává smysl.“

Canucks dlouhé roky tápou v průměru. Pryč jsou plodné jízdy s bratry Sedinovými či dříve s týmem kolem Markuse Näslunda a Todda Bertuzziho.

Pokud válčíte v soutěži s platovým stropem a draftem, který zvýhodňuje mužstva ze spodku, z dlouhodobého hlediska se vám „střed tabulky“ jednoduše nevyplatí.

Když na to máte, hrajte kvalitně, užívejte si, nahánějte trofeje a přetahujte se s elitou. A jestli ne, obětujte pár sezon, na dražbě talentů si pořiďte šikovné mladíky a brzy se zase vyškrábete nahoru.

Ostatní řešení fungují jen zřídka.

Jako by jednoduchá poučka pro vedení organizací v zámořských soutěžích pány z Britské Kolumbie jaksi minula.

„Takovou výměnu uděláte v případě, že stíháte nejlepší. Ne když jste u dna. To jsou prostě Canucks, přestavba jim nic neříká,“ krčí rameny Sean Gentille, kolega Goldmanové ze zámořského portálu.

Vancouver se letos do play off nedostane, teď se mu spíš hodí prohrávat. Stále drží svůj výběr v prvním kole nadcházejícího draftu, za Hronka totiž poslal volbu, kterou zinkasoval od Islanders. Její pořadí by tak stejně neovlivnil.

A co příští rok? Boj o vyřazovací fázi, nebo další zbytečná sezona?

Zato v Detroitu se těší z úspěšného prodeje. Mistr Yzerman je na další misi, rád by se zbavil ještě jiného Čecha. Jenže Jakub Vrána má v NHL momentálně zápornou hodnotu. A trh zavírá dveře už dnes.