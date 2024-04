Na úrovni Gretzkého. Crosby dosáhl úchvatné bilance, Pittsburgh však strádá

Crosby, Gretzky. Nikdo další to už nedokázal.

I tím šestatřicetiletý Kanaďan dokládá svou výjimečnost.

Je pravda, že v mnoha sezonách neodehrál ani polovinu duelů, často trpěl na zranění. Také proto překonal stobodovou hranici „jen“ šestkrát.

V noci z pondělí na úterý v Madison Square Garden zaznamenal 80., 81. i 82. bod v sezoně a už nyní tak má jistotu, že si i v aktuálním ročníku udrží bilanci bodu na utkání.

„Věděl jsem, že se tomu přibližuju, ale nechtěl jsem o tom moc mluvit. Nicméně pokaždé, když se v něčem vyrovnáte Gretzkému, je to docela slušné,“ řekl po zápase novinářům.

Bryan Rust (17) a Sidney Crosby (87) slaví trefu Pittsburgh Penguins.

Proti Rangers si připsal první asistenci už po osmnácti vteřinách, když Bryan Rust dorazil jeho tvrdou střelu do odkryté klece. V polovině první třetiny pak sám zvyšoval na 2:0 díky skvělé teči v mezikruží. Gretzkého zápis pak dorovnal v poslední minutě, kdy pojišťoval vítězství 5:2 gólem do prázdné branky.

„Úctyhodné, jak se drží na elitní úrovni tak dlouho. Jeho práce a každý milník, kterého dosáhne, mluví za vše. Jsou jen dalším důkazem toho, že je jedním z nejlepších hráčů všech dob, nejen své generace,“ básnil o něm Sullivan.

Nejvíce se Crosbymu s Gretzkým přibližuje další legendární útočník Gordie Howe se sedmnácti sezonami, s patnácti je pak následuje už početnější skupinka hráčů třeba se spoluhráčem Jevgenijem Malkinem.

Dva elitní hokejisté. Sidney Crosby (vpravo) se konečně vyléčil a připojil se v dresu Pittsburgh Penguins k Jevgeniji Malkinovi.

Právě oni dva patří k ikonám pittsburského hokeje. A zatímco se ruský forvard v aktuální sezoně lehce trápí, Crosby zase exceluje. Především jeho zásluhou Penguins stále mohou pomýšlet na postup do play off, byť potřebují v závěru sezony pořádně zabrat.

„Vyhrát u Rangers je ohromné. Víme, v jaké se nacházíme situaci. Nikdo s námi nebude mít slitování, musíme vyhrávat, ať to stojí cokoliv. Utkání jsme zvládli jako tým a snad se od toho odrazíme,“ popsal Crosby.

Pittsburgh nutně potřebuje každý bod. A ty se mu v poslední době daří získávat, vítězství na ledě Rangers bylo už pátým zápasem v řadě, ze kterého Pens neodešli s prázdnou. A to samé platí i o osobních statistikách Crosbyho, jenž během této série posbíral fantastických třináct bodů.

„Není toho moc, co by o něm ještě někdo neřekl. Baví mě pozorovat, co na ledě dokáže. Jeho produktivita je samozřejmě úžasná a díky ní se zapíše do historie soutěže. Ale on je mnohem víc než jen skvělý střelec. To, jak se chová a co dělá, z něj dělá jednoho z nejlepších lídrů, co kdy hrál hokej,“ nešetřil komplimenty brankář Pittsburghu Alex Nedeljkovic.

Hned třikrát Crosbyho ocenili také ostatní hráči napříč NHL, když ho zvolili nejlepším hokejistou v sezonách 2006/07, 2012/13 a 2013/14. Dvakrát vyhrál ligové bodování, dvakrát se stal nejlepším střelcem, doma má stejný počet Hartovy trofeje za nejužitečnějšího hráče.

Pittsburghský kapitán Sydney Crosby přebírá Stanley Cup.

K tomu všemu také dovedl Pittsburgh jako kapitán ke třem Stanley Cupům v letech 2009, 2016 a 2017. Ovšem právě v play off se Crosby v poslední době příliš neukázal. Ve vyřazovací části chyběl ve své první sezoně v soutěži, pak až v minulém ročníku. Jenže od posledního zisku titulu Penguins vyhráli ve vyřazovací části jedinou sérii.

V NHL je naprosto běžné, že týmy střídají úspěšné éry s přestavbou, kdy tráví několik sezon na ligovém dně. Tým z Pensylvánie se aktuálně nachází na pomyslném rozcestí, kde balancuje, jakým směrem se vydá. Někdo může namítat, že se generální manažer Kyle Dubas nerozhodl k radikálnímu kroku a nezačal masivně rozprodávat. Předsezonním příchodem obránce Erika Karlssona dal jasný signál, že chce dynastii kolem Crosbyho, Malkina či Letanga dopřát možná poslední šanci na zisk trofeje.

Ta se rychle vzdaluje, Pittsburgh totiž stále figuruje mimo postupové pozice do play off. Ať už se Crosby s Penguins do vyřazovací části probojuje, nebo ne, status jednoho z nejlepších hokejistů světa už si dávno zajistil.

A třeba by se mohl ukázat i na květnovém mistrovství světa v Praze, kde před devíti lety dotáhl Kanadu s céčkem na hrudi ke zlatu. Na klubové úrovni se úspěchu nejspíše nedočká, nejcennější medaile ze světového šampionátu by ho tak mohla lákat.