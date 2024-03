Francouzův definitivní konec v NHL? Už si užívá důchodu, řekl manažer Colorada

Do branky se v této sezoně nepostavil ani jednou, naposledy nastoupil gólman Pavel Francouz do zápasu minulý rok v dubnu. „A my nemáme pocit, že by vyhlížel návrat,“ řekl o něm generální manažer hokejového Colorada Chris MacFarland.