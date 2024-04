Pivo jako předkrm, Praha zase táhne. Které hvězdy NHL přijedou na MS?

Když se šampionát v Česku konal naposled, vzbudil obrovský zájem.

Fanoušci vytvořili návštěvnický rekord, jenž platí dodnes. A také se ho zúčastnilo hned několik špičkových hráčů, kteří si chtěli po nepovedené sezoně v NHL zlepšit náladu.

Za Kanadu dorazil Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Taylor Hall, Claude Giroux, Jason Spezza, Brent Burns a další.

Američané přijeli třeba s Brockem Nelsonem nebo talentovaným Jackem Eichelem i Connorem Hellebuyckem, Rusko posílili Jevgenij Malkin či Vladimir Tarasenko, ve švédském dresu se představili Filip Forsberg, Loui Eriksson nebo Oliver Ekman-Larsson.

A také tentokrát se Praha i Ostrava můžou těšit na nabité kádry.

Největší pozornosti ze všech hráčů se před devíti lety pravděpodobně dočkal Crosby. Mnozí ho tehdy nazývali nejlepším hokejistou na světě a ani na šampionátu zdaleka nezklamal.

Kanadu dotáhl ke zlatu, čímž vstoupil do vyvoleného Triple Gold Clubu (vítězství Stanley Cupu, olympiády, mistrovství světa). Navíc se v Praze, obrazně řečeno, odrazil ke dvěma výjimečným sezonám, kdy dvakrát po sobě ovládl s Penguins celou NHL.

Kanadský útočník Sidney Crosby se raduje z gólu ve finále MS s Kanadou.

Pittsburgh sice bojoval o postup do play off téměř až do konce základní části, ale nakonec se na pozici divoké karty nedostal. Proto opět vyvstala otázka: nepřijede Crosby do Prahy?

Generální manažer kanadského výběru Rick Nash mu pozvánku zaslal, šestatřicetiletý útočník ji nyní zvažuje. Přesvědčit by ho mohl třeba Kyle Dubas, GM Pittsburghu, co se rovněž přidal do realizačního týmu Kanady.

Fanoušci by se mohli těšit na spojení s poslední jedničkou draftu Connorem Bedardem či favoritem následující dražby talentů Macklinem Celebrinim, oba by měli do Prahy zavítat.

Zámořští novináři už potvrdili účast obránců Owena Powera a Bowena Byrama z Buffala, Kaidena Guhleho z Montrealu, útočníků Dylana Cozense také ze Sabres nebo Masona McTavishe z Anaheimu. Branku bude strážit vítěz Stanley Cupu z roku 2019 Jordan Binnington.

Kanaďan Owen Power se snaží udržet puk v útočném pásmu během finálového utkání MS v hokeji 2021.

Výjimečně silný tým skládají Spojené státy, které dříve dávaly šanci převážně studentům z univerzit a hráčům z druhého sledu. I kvůli boji o místo v nominaci na olympiádu nebo na turnaj čtyř národů do Česka přicestují Johnny Gaudreau, Brady Tkachuk, Trevor Zegras, Cole Caufield, Matt Boldy, Shane Pinto nebo Luke Kunin. Obranu vyztuží Zach Werenski, Seth Jones, Jake Sanderson, Luke Hughes, Brock Faber nebo Alex Vlasic.

Nejlepší obránce NHL ročníku 2022/23 Erik Karlsson v posezonním rozhovoru mluvil o účasti na světovém šampionátu také v pozitivním tónu, vzpomněl si i na oblíbený český nápoj.

„Dám si pár plzní a několik dní si odpočinu. Uvidíme, jak se budu cítit, ale na mistrovství světa se těším,“ řekl.

V týmu by doplnil obránce Rasmuse Dahlina, další bývalou jedničku draftu, která do Česka v květnu dorazí. Tu ve svém kádru budou mít také Švýcaři v Nicu Hischierovi, spoluhráči Ondřeje Paláta a Ondřeje Noska z New Jersey.

Turnaje by se rády zúčastnily i opory Detroitu. Švédský útočník Lucas Raymond i německý obránce Moritz Seider přijedou, pokud do té doby podepíšou s Red Wings nové smlouvy. Dylana Larkina zase svazují zdravotní problémy, pokud mu ale lékaři cestu do Evropy povolí, posilní americký celek.

Co další země? Lotyšsko už na konci března informovalo o účasti brankáře Elvise Merzlikinse z Columbusu, Slovensko se zase těší na Šimona Nemce z New Jersey, Juraje Slafkovského z Montrealu a Martina Pospíšila z Calgary.

Na první jméno z NHL čekají Finové, s jistotou nedorazí Patrik Laine, Erik Haula, Kaapo Kähkönen a Ukko-Pekka Luukkonen.

A co Češi? Kdy trenér Radim Rulík potvrdí první posily ze zámoří?