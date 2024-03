Pastrňák jako Jágr. Výjimečné, v NHL je to dnes super těžké, chválí Nedorost

David Pastrňák je v NHL znovu stobodový. Stejně jako loni. S trochou nadsázky by se to dalo považovat za počínající rutinu. Jenže to by byla velká mýlka. „Já ani nevím, co k tomu říct a jakými slovy to ocenit. Jak mám pochopit, co dokázal?“ kroutí hlavou hokejový expert Václav Nedorost.