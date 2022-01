Sexuální zneužití nezletilé. Bývalému hráči NHL hrozí patnáct let vězení

Boucher v rámci působení v americkém vývojovém programu (USA Hockey National Team Development Program) pobýval v jedné rodině v michiganském městě Ann Arbour.

Dvanáctileté dceři svých hostitelů nejprve pouštěl muziku se sexuálně orientovanými texty, vyprávěl ji o svém sexuálním životě. Na začátku roku 2011 našel na počítači jejích taneční videa, která si sama natáčela.

„Zavolal si mě k sobě do pokoje a vyhrožoval, že je dá na internet. Říkal, že je ukáže všem. Pro dvanáctiletou holku to znamenalo konec světa,“ uvedla pro Detroit Free Press dnes třiadvacetiletá žena, jejíž identita zůstala v utajení.

Situace postupně eskalovala. Boucher na dívku naléhal, aby se napila alkoholu, povídala si s ním o sexu, a nakonec ji pod nátlakem donutil k orálnímu sexu.

K dalšímu zneužití došlo o několik dní později. Tentokrát mladý hokejista dívce pohrozil tím, že o prvním incidentu řekne jejím rodičům.

Oběť se o celé situaci zmínila pouze kamarádům. Bojovala s psychickými problémy, závislostí na alkoholu i lécích. Měla problémy s příjmem potravy, došlo i na sebepoškozování.

Musela podstoupit psychiatrickou léčbu, hrůzné zážitky nemohla vytěsnit. Boucher mezitím reprezentoval Spojené státy americké na světovém šampionátu do osmnácti let, později v roce 2011 si jej ve čtvrtém kole draftu NHL vybralo New Jersey.

„Nemusel se z ničeho zpovídat. Cítila jsem velkou nespravedlnost, život se mi rozpadl na milion kousků. Abych dokázala vyjít s pravdou ven, musela jsem ho během uplynulých deseti let poskládat celý zase dohromady.“

Odvahu ji dle vlastních slov dodala kauza okolo doktora amerického gymnastického týmu Larryho Nassara, který byl za zneužití stovek mladých dívek odsouzen k doživotnímu pobytu za mřížemi.

Nejvyšší trest původně hrozil také hokejovému útočníkovi, který byl obviněn ze sexuálního zneužití prvního stupně.

Reid Boucher se přiznal k sexuálnímu zneužití dvanáctileté dívky.

Boucherovi ale bylo v prosinci minulého roku povoleno přiznat se pouze k sexuálnímu zneužití třetího stupně. Okresní soudce Patrick Conlin vzal v potaz věk i delší dobu, která od celého incidentu uplynula.

„Něco takového by vůbec nemělo hrát roli. Oběť potřebovala čas k tomu, aby byla schopna traumatické vzpomínky pořádně artikulovat. Absolutně nepřijatelné,“ vyjádřila se k rozhodnutí soudu ředitelka Michiganské koalice pro konec s domácím a sexuálním násilím Sarah Rennie.

Nespravedlnost cítí také třiadvacetiletá žena, podle níž by měl útočník Jaroslavle strávit zbytek života ve vězení: „Je to pořádná facka. Trauma, které mi způsobil, zničilo mě i celou moji rodinu na opravdu dlouhou dobu.“

Obžalovaný může za určitých okolností vyváznout jen s podmínkou, horní hranice případného trestu čítá patnáct let. Nepříjemné zkušenosti s ním ale mají i další. The Athletic přišel v pátek s vyjádřením dvou nejmenovaných žen, po nichž hokejista v jejich nezletilém věku žádal prostřednictvím sociálních sítí intimní fotografie.

„Podle mých informací byla tato obvinění již prošetřena a shledána jako neopodstatněná. Reid je dnes úplně jiným člověkem než před lety,“ napsala novinářům z renomovaného sportovního webu hráčova advokátka Pamella Szydlak.

Odpovědné orgány se novými skutečnostmi nicméně zabývají. Definitivní verdikt celého případu padne jedenatřicátého ledna.