Voráček asistoval u výhry Flyers, Pastrňákův útok se zápasem protrápil

V době, kdy už se rozjela většina z osmi kvalifikačních sérií o postup do 1. kola play off, naskočily do akce také první z elitních osmi celků z dlouhodobé fáze sezony NHL. Ty čekají tři starty určující pořadí pro nasazení do 1. kola play off.

Oproti kvalifikačním sériím tedy není v sázce další bytí či nebytí. V souboji Bostonu s Philadelphií se však hokej v tempu „hlavně se nezranit“ nekonal. O všem svědčila i závěrečná snaha Bruins při třígólové ztrátě s téměř čtyři minuty dlouhou hrou bez brankáře, i když kýžené snížení nepřinesla.

Bruins do sestavy nasadili většinu hvězd včetně nejlepšího střelce ze základní části Davida Pastrňáka a Davida Krejčího. Chyběl ale odpočívající gólman Tuukka Rask, kterého zastal Jaroslav Halák a na střídačce byl připraven český mladík Dan Vladař. Po odloženém připojení k týmu ještě nebyl pro zápas k dispozici Ondřej Kaše.

Po bezgólové zahajovací třetině se skóre poprvé zahýbaly ve druhém dějství překvapivě až čtvrté formace obou celků. Vidět byl hlavně Rakušan v sestavě Philadelphie Michael Raffl, jenž v 26. minutě otevřel skóre a následně asistoval u druhé trefy od Natea Thompsona.



Když Boston těsně před druhým odchodem do kabin vrátil do kontaktu Chris Wagner, o pouhých osm vteřin později Jakub Voráček založil akci zakončenou obráncem Philippem Myersem a Flyers měli opět pojištěný náskok. Poslední slovo si pak navíc ve třetí třetině vzal ještě Scott Laughton, jenž vymetl přesně horní roh brány Haláka.

Elitní formace Bruins Pastrňák - Bergeron - Marchand se v zápase nedokázala dostávat k nebezpečným zakončením. Všichni tři navíc duel zakončili se zápornými dvěma zápisy do tabulky +/-.

Nashville Predators Nashville Predators : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 3:4 (1:3, 0:1, 2:0) Góly:

19:57 F. Forsberg

40:30 Ellis (Johansen, Josi)

48:56 F. Forsberg (Josi, Duchene) Góly:

07:59 Ekman-Larsson (Hall, Stepan)

10:52 Dvorak (Kessel, Hall)

15:42 Keller (Dvorak, Kessel)

36:25 Grabner Sestavy:

Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), Fabbro, Ekholm (A), Tinordi, Y. Weber – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg – Mikael Granlund, Duchene, Turris – C. Smith, Bonino, Grimaldi – Watson, Sissons, Järnkrok. Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Demers, Ekman-Larsson (C), Goligoski, Chychrun, Hjalmarsson (A), Oesterle – Kessel, Dvorak, Hall – Garland, Hayton, Grabner – Keller, Stepan (A), Crouse – Fischer, Richardson, Söderberg. Rozhodčí: St. Laurent, Pochmara – Murchison, Sericolo Stav série: 0:1

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Markström (Demko) – Ch. Tanev, Q. Hughes, Stecher, Edler, T. Myers, Fantenberg – Toffoli, E. Pettersson, J. T. Miller – Boeser, Horvat, Pearson – Ferland, Gaudette, Roussel – B. Sutter, Beagle, Motte. Sestavy:

Stalock (Dubnyk) – Spurgeon, Suter, Dumba, Brodin, Soucy, Hunt – Fiala, E. Staal, Greenway – Kunin, J. Eriksson Ek, Parise – Zuccarello, Galchenyuk, M. Foligno – Hartman, M. Koivu, Donato.

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Andersen (J. Campbell) – Rielly, Ceci, Muzzin, Holl, Dermott, Barrie – W. Nylander, Matthews, Hyman – I. Michejev, Tavares, Marner – Robertson, Kerfoot, Kapanen – Clifford, Engvall, Spezza. Sestavy:

Korpisalo (Merzlikins) – Werenski, S. Jones, Gavrikov, D. Savard, R. Murray, Kukan – N. Foligno, Dubois, Bjorkstrand – Nyquist, Jenner, Atkinson – Texier, Wennberg, Bemström – Robinson, Riley Nash, Foudy. Rozhodčí: Rehman, Pollock – Brisebois, Cormier

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Grubauer (Francouz) – Makar, Graves, E. Johnson, Girard, Zadorov, Cole – Rantanen, MacKinnon, Burakovsky – Ničuškin, Kadri, Landeskog – Donskoi, Compher, Naměstnikov – Calvert, Bellemare, Nieto. Sestavy:

Binnington (Allen) – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Scandella, Bortuzzo, Faulk – Tarasenko, B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Sanford – Bozak, Thomas, Blais – Steen, Sundqvist, MacEachern.