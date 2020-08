Žádná panika, cítil jsem se jistě, těší gólmana Mrázka po výhře Caroliny

Jakmile se ozvala závěrečná siréna, gólman Mrázek poklepal spokojeně holí o tyčku branky a plácnul si se spoluhráči.

Tak pro dnešek úspěšně hotovo, pánové!

Carolina na úvod kvalifikačního kola play off zdolala newyorské Rangers 3:2 - s výrazným přispěním českých hokejistů, nutno dodat. Zatímco Mrázek se činil v brance, Nečas se postaral o rozdílovou trefu.

„První zápasy naostro jsou vždycky nejtěžší, ale poprali jsme se s tím hodně dobře. Předvedli jsme slušný výkon. Ubránili jsme hodně oslabení (celkem sedm) a dali gól v přesilovce, to byl ten rozdíl,“ řekl po utkání 28letý gólman v nahrávce pro české novináře.

Mrázek podal spolehlivý výkon. I díky němu soupeř v utkání ani chvíli nevedl.

„Cítil jsem se výborně. Myslím, že jsem byl v bráně jistý. Čekal jsem si na puky, až ke mně dojdou, a moc jsem nepanikařil. Tempo bylo jako v play off. Za to jsem byl rád, protože to člověka vyhecuje.“

Nejvíce práce měl český brankář ve druhé třetině, kdy čelil více ranám než ve zbytku utkání dohromady. Newyorští hokejisté v této pasáži Carolinu přestříleli.



Celkově pochytal Mrázek 24 pokusů soupeře, pouze dva puky mu prošly do sítě. To Hurricanes vstřelili - s výrazným přispěním dalšího Čecha v sestavě - o jeden gól více.

U vítězné branky ve statistikách svítí jméno Martina Nečase.

Mladý útočník se prosadil v polovině třetí třetiny, chvíli po skončení přesilovky. Na vrcholu kruhu pro vhazování si počkal na přihrávku, a jakmile ji dostal, bez přípravy tvrdě vypálil. Puk se odrazil od brusle obránce Marca Staala a zapadl přesně mezi betony brankáře Henrika Lundqvista.

Hurricanes touto trefou odskočili do vedení 3:1. V závěru sice ještě inkasovali, vítězství však udrželi.

„Hráči byli připravení,“ těšilo po utkání trenéra Roda Brind’Amoura. „Dlouho, opravdu dlouho o nic nehráli. Byli proto nažhavení a vděční, že mají před sebou ostrý zápas.“

Hokejisté Caroliny se díky těsné výhře ujali vedení v sérii. Ta se hraje (pro zámořskou NHL netypicky) na tři vítězná utkání. Druhý zápas je na programu v pondělí 3. srpna od 18 hodin středoevropského času.

Podívejte se na vítězný gól Martina Nečase: