NHL, bav svět sportu! Očekávejte neočekávatelné, slibují v Kanadě

Nejprve záhadně zmeškal tréninkový kemp Bostonu. Vyšlo najevo, že se sklouzl na „neschváleném“ zimáku na předměstí města, což v daný čas nedovolovaly přísné covidové reglementy NHL. Porušení jej automaticky uvrhlo do další karantény. „Nejhorší bylo, že jsem byl zdravý a nemohl jsem nic dělat,“ posteskl si Pastrňák. „Nesu ale plnou zodpovědnost za to, co se stalo.“

Musel se kát. Pocítil zlobu nadřízených. Tu ale postupně nahrazují vtípky. Pastrňák už trénuje. „Vypadá dobře, jen by se měl ostřihat,“ prohodil kouč Bruins Bruce Cassidy.

Čtyřiadvacetiletý útočník vyvolal pozdvižení i před pár dny, když se na jeho twitterovém účtu znenadání objevil vzkaz: „Podle mě je nejlepší střelec NHL Tom Wilson.“

davidpastrnak @pastrnak96 In my opinion Tom Wilson is the best goal scorer in the league oblíbit odpovědět

Proč zrovna arcidrzoun z Washingtonu? Server The Athletic vtipně rozebíral, kdo z Bostonu mohl Pastrňákovi ukradnout mobil a spáchat takovou vylomeninu: Raubíř Brad Marchand? Velký kamarád Jake DeBrusk? Anebo se originálně pokusil snížit Pastrňákovu hodnotu na trhu generální manažer Don Sweeney, který s ním za pár let bude handlovat o luxusním novém kontraktu?



Ať to bylo jakkoliv, washingtonský Wilson na Twitteru pohotově reagoval: „Cením si toho, Pasto. Ale myslím, že nejlepší střelec je Ovi!

Kdo je tedy nejlepší? Pastrňák, Ovečkin, nebo někdo jiný? Oba kanonýři, kteří se podělili se 48 trefami o Maurice Richard Trophy, mohli vlastní interní souboj rozřešit v zápasech o Stanley Cup.

Jenže si museli počkat.

A nejen oni.

Kvůli pandemii stála celá NHL.

Přes čtyři a půl měsíce. Přesně 143 dnů. V noci na pátek se dohrála kratičká série přípravných mačů, v nichž mimochodem skórovali Ovečkin i Pastrňák.

V sobotu už se začíná naostro!

Práce. Koupaliště. A NHL

Rozšířené play off pro 24 týmů v 18.00 SELČ načnou New York Rangers proti Carolině. Vydatný program nabídne pět až šest duelů denně a hokejový maraton má přívětivé vysílací časy i pro české fandy. Ti klidně mohou najet na režim: přes den do práce, odpoledne na koupaliště, večer NHL. A tu sledovat klidně až do rána!

John Marino (Pittsburgh) vyváží kotouč, stíhá ho Tom Wilson (Washington).

Rýpalové namítnou, že hokej v létě je hloupost. Navíc v době, kdy se v USA nedaří pandemii účinně krotit a český svaz ruší veškeré srpnové reprezentační akce. Novinkou je, že až na prosinec se posunul start farmářské AHL.

Jenže nezapomínejte, že NHL je show a její šéfové byznysmeni, kteří dokončením sezony zachraňují obří ztráty. NHL působí jako rozptýlení a jako vítaná záplata roztrhaného sportovního kalendáře.

„Minimálně do restartu fotbalové Ligy mistrů bude u sázkařů hrát NHL prim,“ přikývne hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Národní fotbalové soutěže se mezitím po smršti zápasů nadechují k nové sezoně. Zatím chybějí i velké tenisové turnaje, které jindy vyplňují léto. Asi netřeba zmiňovat olympiádu, kterou tokijští pořadatelé odložili na příští rok.

Češi? Hvězda, lídři, pracanti

NHL má exkluzivní příležitost ukázat, že dokáže výsostně pobavit. Musí ale splnit i další důležité kritérium - být bezpečná. V zámoří to platí dvojnásob. Před startem turnaje fotbalové MLS musely kvůli kalamitě nakažených odstoupit hned dva týmy. A jen co se teď rozjela zkrácená MLB, nakazila se většina baseballistů týmu Miami Marlins. Odkládají se i další zápasy.

Play off a Češi ● Kvalifikační série (na tři výhry)

Carolina (Mrázek, Nečas) - NY Rangers (Hájek, Chytil)

NY Islanders - Florida

Pittsburgh - Montreal

Toronto - Columbus

Edmonton - Chicago (Kubalík, Kämpf)

Nashville - Arizona

Calgary (Rittich) - Winnipeg

Vancouver - Minnesota ● Účastníci 1. kola*

Boston (Vladař, Zbořil, Krejčí, Pastrňák, O. Kaše), Tampa Bay (Rutta, Palát), Washington (Vaněček, Gudas, Kempný, Vrána), Philadelphia (Voráček), St. Louis, Colorado (Francouz), Las Vegas (Nosek), Dallas (Faksa). * Týmy mezi sebou sehrají zápasy o nasazení do play off.

„Myslím, že nám v bublině nic nehrozí,“ říká gólman Colorada Pavel Francouz. Zpočátku týdne NHL také oznámila potěšující novinu: 4 256 testů u více než 800 hokejistů mělo negativní výsledek.

To už borci z 24 týmů poznávali hotely v Torontu i Edmontonu, kde ti nejúspěšnější pobudou až do října. Denní testování je tam stejná samozřejmost jako třeba vyčistit si zuby.

Play off se bude hrát v kanadských arénách bez diváků. Prázdná místa zakryjí plachty a reklamní obrazovky. Ruch v hale zařídí firma EA Sports, místo obvyklých 20 kamer bude snímat dění rovnou 32. Bez publika se ve čtvrtek po pauze rozjela i NBA. Jenže už bez Chicaga a jediného Čecha Tomáše Satoranského.

Naopak na soupiskách mančaftů snících o Stanley Cupu najdete hned 22 krajanů a jejich role jsou rozmanité. Kromě Pastrňáka - hvězdy globálního rozměru - najdete i další ofenzivní lídry: Voráčka z Philadelphie a Pastrňákova kumpána Krejčího.

Zajímavé bude sledovat, zda Francouz a střelec Kubalík jako nováčci s bravurně odslouženou šichtou v základní části obstojí i v play off. Zazářit v něm může i neustále zlepšující se Vrána, Nečas nebo Chytil, kteří se zase řadí k nové svěží generaci. Stabilní flek v sestavě mají nenápadní, ale spolehliví pracanti jako Palát, Faksa, Kempný nebo Nosek. A nezapomeňte ani na brankáře Ritticha s Mrázkem. Nejen proto restart NHL láká.

Očekávejte neočekávatelné

Zámořští analytici spočítali, že z velké čtyřky sportů (NFL, NBA, MLB a NHL) je hledání hokejového šampiona nejnevyzpytatelnější.

Teď vše umocňuje koronavirus.

„Vycházíme ze situace, že soupisky a síla týmů po pandemii zůstaly stejné. Ale bookmakeři ani sázkaři nevědí, co s jednotlivými celky udělá dlouhá pauza,“ říká hokejový bookmaker Tipsportu Pavel Štverák.

I proto se nejvíce věří Bostonu, Tampě, Vegas, Coloradu nebo posledním dvěma šampionům z Washingtonu a St. Louis, kteří si ve zkrácené základní části vybojovali postup do 1. kola.

Michail Sergačev a Yanni Gourde slaví gól Tampy, David Pastrňák z Bostonu byl na ledě u inkasovaného gólu.

„Jenže v play off se obvykle nevyplácí sázet jen dle kurzů. Úspěšnější jsou ti, kteří jsou schopni vyhodnotit širší spektrum informací,“ dodává Petr Šrain z Fortuny.

A těch bude nemálo! Kromě formy po nuceném volnu bude nutné zohlednit, zda se na hráčích nepodepíše náhlý nášup mačů a samotářský život bez rodin. Zůstává také otázkou, zda covid-19 nevyřadí některou z hvězd a jakou stopu třeba zanechá na chicagské jedničce Crawfordovi nebo torontském esu Matthewsovi, kteří nemoc už prodělali? „Očekávejte neočekávatelné,“ věští torontský kouč Sheldon Keefe.

O. K. NHL, ukaž se!

Led je nachystaný a scéna volná.