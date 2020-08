Zmar a radost v jednom. NHL viděla gól 0,05 vteřiny před koncem

Vzít si zodpovědnost za takový verdikt, to chtělo odvahu. Videorozhodčí zápasu Colorado - St. Louis se toho ale nebál. Pozorně si rozfázoval horní záběr kamery, která snímá brankovou čáru společně s časomírou, a určil: „Tohle je regulérní gól!“

Na první pohled to však úplně jednoznačné nebylo a je snadné si představit rozčarování fanoušků St. Louis. Jejich Blues hráli v závěru vyrovnaného utkání oslabení, v němž se dlouho a úspěšně bránili. Pak však přišla rychlá kombinace, střela Landeskoga z mezikruží a dorážka Nazema Kadriho.

Puk po ní přešel brankovou čáru opravdu v posledních okamžicích, bylo to ještě těsnější než desetina vteřiny. Tady šlo skutečně o setiny, byť se takto přesný údaj oficiálně neudává a gól podle zápisu padl v čase 59:59.

„Trošku jsme si při přesilovce prodloužili pobyt na ledě, ale měli jsme tlak a byli dobře rozestavění. Vyplynulo to z neúnavné snahy spoluhráčů. Byl to perfektní pocit, když se přede mě odrazil puk a já ho mohl doklepnout do prázdné,“ culil se po zápase střelec Kadri.

I tento moment naznačuje, že se na začátku restartu slavné soutěže rozhodně nikdo nešetří. Přestože má Colorado i St. Louis jistou účast v play off, tak si obě mužstva chtějí vytvořit co nejlepší rozpoložení. Avalanche jsou teď rozhodně spokojení, takový vstup plný euforie jim může jedině pomoct.



„Cítíme, že můžeme porazit kohokoli,“ pravil trenér Colorada Jared Bednar. „Kdybychom to tak nevnímali, tak nemusíme ani hrát.“

Pro Colorado je vítězství o to cennější, že bylo nad obhájcem Stanley Cupu. Jeho hráči mohli být oprávněně zklamaní, možná si mohli i stěžovat na verdikt videorozhodčího, ale... „Víme, že ten gól byl těsný. Sudí se na to ale koukal určitě pozorně. Je frustrující prohrát takovým způsobem, ale nedá se nic dělat,“ reagoval centr Ryan O´Reilly.

Vítězství může těšit i českého brankáře Pavla Francouze, byť utkání tentokrát sledoval pouze ze střídačky. Podle všeho ale dostane šanci příště a kouč určí jedničku pro skutečné play off až na základě aktuálních výkonů.

„Tentokrát dostal příležitost Grubauer a byl excelentní,“ řekl kouč Bednar. A to je výzva pro Francouze.