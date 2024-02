Jágr v Pittsburghu bavil, ale co dál? Blíží se vítaná krize, výprodej může začít

Ačkoliv mají Penguins odehráno zatím nejméně zápasů ze všech, s nadějemi na play off to nevypadá zářně. Na postupovou osmičku ztrácí sedm bodů, do konce základní části zbývá necelá třicítka utkání.

Nic strašlivého, nabízí se.

Jenže ne při aktuální formě týmu.

Pittsburgh sice vyhrál poslední utkání proti Montrealu 4:1, jinak však zvládl jen pět duelů z posledních patnácti.

„Nenacházíme se tam, kde jsme si před sezonou přáli. Měli jsme momenty, kdy jsme hráli nejlepší možný hokej a dokázali jsme konkurovat každému. Jen jich nebylo mnoho,“ pronesl před novináři generální manažer Kyle Dubas.

Do organizace přišel na začátku června a hned se musel postavit před těžké rozhodnutí. Dopřát slavné generaci, která získala tři Stanley Cupy, možná poslední šanci k úspěchu, nebo začít tým pomalu rozpouštět a myslet více na budoucnost?

Rozhodl se pro první variantu, získal zajímavé posily včetně nejlepšího obránce předchozí sezony Erika Karlssona. Ani on Penguins nezvedl, stejně jako v minulém ročníku Pittsburghu hrozí, že se vyřazovací fáze nezúčastní.

Navíc krize Penguins sahá ještě dál, poslední úspěch v play off zaznamenali v roce 2018, kdy prošli do druhého kola přes Philadelphii.

„Stále jsme optimističtí a pořád v postup věříme,“ hlásil útočník Bryan Rust.

Hráči by od Dubase rádi slyšeli, že udělá všechno pro to, aby tým mohl být úspěšný. Že se pokusí před uzávěrkou udělat takové změny, které dají Pens větší šanci na prodrání se mezi nejlepší osmičku Východní konference.

Dubas sice podotkl, že doufá, že tým naskočí na vítěznou vlnu a postupu se dočká, zároveň však dodal: „Musíme zhodnotit, jak na tom jsme a být realističtí. Musíme omladit.“

Neřekl, že posílá organizaci do přestavby. Nechce se zbavovat klubových ikon za každou cenu, naopak by rád našel vhodný balanc mezi veterány a mladšími nástupníky.

Sidney Crosby (vlevo) z Pittsburgh Penguins si na Jaromíra Jágra jen hraje, Jaromír Jágr jím je.

„Hráči jako Crosby, Malkin, Letang nebo Karlsson mají výjimečný charakter a schopnost pomoct mladým hráčům. Navíc tato čtveřice vám znemožní spadnout mezi nejhorších pět týmů v lize. Na to jsou zkrátka až příliš dobří,“ uvedl další důvod, proč by se rád plné přestavbě, kterou například podstupují Columbus, Chicago nebo Montreal, vyhnul.

Koho tedy může Pittsburgh před březnovou uzávěrkou přestupů vyměnit?

Kanadský novinář Pierre LeBrun z TSN přišel s informací, že Dubas naslouchá nabídkám na všechny hráče kromě výše zmíněné čtveřice opor.

Ostatní týmy by tak mohl zajímat třeba devětadvacetiletý útočník Jake Guentzel. Sice aktuálně trčí na marodce, uzdravit by se však měl ještě v březnu a celkům aspirujícím na zisk poháru by mohl hodně pomoct.

Pravidelně patří k nejproduktivnějším hráčům Penguins, také v současné sezoně si drží bilanci lepší než bod na zápas a navíc už v minulosti ukázal, že své výkony ještě dokáže vyšperkovat v play off.

Reilly Smith (19) z Pittsburgh Penguins a Radek Faksa (12) z Dallas Stars u mantinelu

Stěhovat by se mohl i Reilly Smith, útočník s platnou smlouvou za pět milionů dolarů i na příští sezonu, veterán do ofenzivních řad Jeff Carter nebo švédský zadák Marcus Pettersson.

Za všechny bude chtít Dubas získat mladší položky. „Ať už to jsou naši mladíci, budoucí volby v draftu nebo další nadějní jedinci, které získáme ve výměnách, všichni mohou uspíšit situaci obnovy kádru a zajistit, že nedojde k masivnímu propadu,“ popsal generální manažer.

Ačkoliv některé fanoušky může poslední naděje na úspěch Crosbyho éry lákat, časem zjistí, že dřívější přesun k pozornosti na mládež nebyl na škodu.