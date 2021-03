Jak se křísí talent. Agent Štefan vypráví, co se skrývá za Zachovým úspěchem

Mezi mantinely mu chyběla jiskra a kuráž. Hlavně při útočení působil opatrně, někdy až lenivě. Výjimečně si troufl na riskantní průnik, častěji jen podával puk spoluhráčům.

Snadno se dal odepsat syn svérázného otce, který ostře kritizoval poměry v českém hokeji.

Mladík zastupovaný Patrikem Štefanem, obřím talentem, jemuž výpravu za slávou poničila zranění.

Centr, který zatím ani jednou nenastoupil za reprezentační áčko.

Jenže lidské příběhy obvykle nejsou jednoznačné. Dají se sledovat z různých úhlů, z dálky i bezprostřední blízkosti, s náklonností i opovržením. Vyvíjejí se v čase.

„Kariéra v NHL je maraton, nikoliv sprint,“ říkal John Hynes, dřívější kouč Devils, o Zachovi. „Má schopnosti stát se velmi dobrým hráčem v téhle lize, útočníkem opravdu vysoké úrovně. Jenže ono není snadné se prosadit až do špičky. Pavel se každopádně posouvá.“

A tak pro někoho vlastně nebylo úplnou senzací, že Zacha v neděli prodloužil sérii mačů NHL, v nichž bodoval, na deset (v úterý proti NY Islanders se poprvé od 30. ledna neprosadil).

A že po 18 utkáních vede tabulku produktivity Devils s bilancí 6+8. Třeba Štefan, jenž Zachovi pomáhá už sedmým rokem, stále věřil, že chlapec jednou vybalí schopnosti, které v něm dřímají. Podporuje ho coby agent, rádce, kamarád.

„Bylo by snadné se vzdát,“ říká. „Mě spíš motivovalo, když se Pavlovi nedařilo a já četl o propadáku a průšvihu. Viděl jsem, co na ledě občas ukázal. Jen jsme hledali recept, jak TO z něj dostat ven častěji. Pořád se snažíme zařídit, aby své umění předváděl soustavně.“

Stále vpřed!

Statný forvard s číslem 37 se prosazuje v přesilovkách, skóroval v prodloužení, svou roli plní dravěji jako centr i křídlo. Velebí ho nový trenér Lindy Ruff, spoluhráči i reportéři. Štefana těší, že se projevuje veškerá Zachova dřina.

Zároveň nekřepčí, podobně jako nešílel, když česká naděje nezářila a potýkala se s tlakem zpravidla tížícím vysoko draftované borce.

„Žádná kariéra není přímočará, o čemž jsem se sám přesvědčil,“ říká. „Zvlášť beci a centři po příchodu do NHL musí zvládnout spoustu nových úkolů. Přijdou výkyvy, musíte překonávat překážky a dívat se dopředu. Ani pár gólů neznamená, že je vše skvělé. Čeká další zápas, další střídání.“

Zachu v klubu leckdy chválili, byť v zakončení tápal. Vynikal v oslabení, zlepšoval se na buly. „Body jsou důležité, zvlášť pro kluka z prvního kola. Ale všechno začíná u maličkostí, které vám pomáhají prosadit se. A ty vidí jen ten, kdo hráče sleduje pozorně,“ tvrdí Štefan.

Splň úkol, dostaneš šanci

Být šestkou draftu neznamená automaticky úspěch v NHL. Na stejném místě jako Zacha byli vybráni machři Paul Coffey, Peter Forsberg nebo Matthew Tkachuk.

Na stejné pozici se ovšem vyskytlo víc hokejistů, kteří se v lize pořádně nechytili – namátkou Nikita Filatov, Gilbert Brule, Rico Fata. Zacha má ještě čas přiblížit se k té první partě. Ve zbytku ročníku by mohl překonat hranice 300 mačů a 150 bodů.

Zvlášť vytrvá-li v pečlivé přípravě, která ho dovedla k nedávnému průlomu. Štefan mu z Detroitu, kde se usadil, dlouhodobě posílá videa, na nichž ukazuje, jak řešit různé situace. Kdy se vrhnout po volném puku, kdy ho podržet, kdy se cpát před branku, kdy tělem odstavit soka.

„Zaměřujeme se na hru bez kotouče. Na způsoby, jak si najít prostor, uvolnit se, využít fyzických parametrů. Jeho gólům zpravidla předcházejí právě ty drobnosti.“

Viděl jsem, co Pavel na ledě občas ukázal. Jen jsme hledali recept, jak TO z něj dostat ven častěji. Patrik Štefan agent Pavla Zachy

Ač čísla naznačují, že Zacha dospěl ke zlomu, spíš mu prospěla příznivá shoda okolností. Za jeho proměnou se neskrývají nějaké čáry. Jako hráč i člověk dozrává. Učí se. Vždyť je mu teprve třiadvacet.

Okřál po změně trenérského štábu. Pochvaluje si přímé a jasné pohovory s protřelým koučem Ruffem i jeho asistentem a bývalým kanonýrem Markem Recchim.

„Ukážou mu přesně, co od něj chtějí. A když Pavel povely splní, dostane se mu odměny, pošlou ho na led v rozhodujících chvílích, poskytnou mu prostor, aby zazářil,“ popisuje Štefan. „V takové rovnováze pak roste jeho sebevědomí.“

Jako Getzlaf nebo Kopitar

Pod přísným Hynesem, jenž kladl důraz na bránění, se Zacha zdál spoutaný. Devils až na jednu vydařenější sezonu spíš prohrávali, což hokejisty dvakrát nepovzbudí. Jak říká jeho agent... „Ne každý se po vstupu do NHL ocitne v klubu v ideální pozici. Ale Pavel chtěl dokázat sám sobě i ostatním, že na to má.“

Patrik Štefan

Rozhodně není jisté, že se z otloukánka stala už navždy hvězda a tahoun Devils. Zacha třeba minulý týden vypadl ze čtveřic pro oslabení. Ani při hře pěti proti pěti si nepočíná vždy jen znamenitě. Od Ruffa i Štefana slýchá řadu připomínek.

Cítí ale, že se na něj spoléhá. Rád by se ujal úlohy vůdce mladého mužstva. Pomaličku se blíží vzorům, k nimž vzhlíží. „Výkony Ryana Getzlafa a Anžeho Kopitara představují pro Pavla ideální cíl,“ přitakává jeho agent. „Fyzicky silní, šikovní, užiteční dopředu i dozadu.“

Tak všestranné útočníky postrádá reprezentace, v níž se dosud Zacha neobjevil. Před šampionátem 2019 dostal pouze neurčitou pozvánku na soustředění, v NHL mu končila smlouva.

„A hlavně byl zraněný,“ říká Štefan. „Někde se psalo, že se vymlouval. Tomu se jen směju. Pavel měl potíže, které mimochodem ještě nedoléčil. Vždycky jsou aspoň dvě strany příběhu, které je potřeba vidět. On určitě nevylučuje, že by se v nároďáku objevil, pokud bude fit a naskytne se šance.“

Zacha v současné pohodě by se hodil leckterému mančaftu.