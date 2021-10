Z obranáře tahounem ofenzivy Devils. Zacha vévodí českým střelcům v NHL

Po dvou týdnech nového ročníku hokejové NHL není nejlepším českým kanonýrem David Pastrňák, Tomáš Hertl ani Dominik Kubalík. Tato pozice zatím náleží čtyřgólovému Pavlu Zachovi, který i nadále potvrzuje, že už nespadá do škatulky defenzivního specialisty, ale patří mezi klíčové hráče týmu. Útočník New Jersey se prosadil čtyřikrát v pěti zápasech, dobrou formu potvrdil i dvěma přesnými zásahy do sítě Calgary (3:5).