Nejlepší, přesto smutný ďábel. Stavme na tom dobrém, řekl Zacha po prohře č. 10

Zásah českého snajpra však na vítězství nestačil. New Jersey totiž nakonec podlehlo Flyers 3:4 po nájezdech. A dvěma asistencemi u druhého a třetího gólu se na tom podílel i jiný český hokejista stoupající historickými tabulkami Jakub Voráček.

Ten Zachu pořádně rozesmutnil. Devils totiž navzdory pěkné akci ze třetí třetiny prohráli už podesáté v řadě.



Tentokrát ztratili bod i navzdory tomu, že minutu a půl před koncem vedli 3:1. Jejich šance na výhru navíc uzemnil vydařeným nájezdem v rozstřelu Kevin Hayes.

Českému forvardovi nezlepšilo náladu ani to, že se gólem zlepšil už na šestadvacet bodů a jedenáct gólů v sezoně. Nočním příspěvkem se navíc vyhoupl na dělené první místo klubového bodování po bok spoluhráče Jespera Bratta.



„Není to jednoduché,“ hlesl po zápase Zacha, jenž byl pořádně naštvaný. V závěru zápasu totiž Devils nedokázali ubránit vedení a ztratili zbytečně další body. „Máme jediný úkol: ubránit šest na pět a my jsme to nezvládli. Musíme se z toho poučit a vyhrávat,“ řekl.

New Jersey zažívá další z řady krizí během posledních dvou let, kdy se jim vůbec nedaří a snaží se najít správnou cestu za obnovou někdejší slávy.



V posledních zápasech doplácí na špatnou defenzivu i zbytečné chyby. Alespoň mladý brankář Mackenzie Blackwood předvádí dobré výkony a drží mužstvo ve hře.

Útok se postupně vytrácí, frustrující je i to, že nezvládají vyhrávat ani na šest gólů jako minulý týden proti Pittsburghu. To už však otáčeli nepříznivé skóre 1:6. Těší alespoň souhra Zachy s Brattem, k nim trenér přiřadil Švýcara Nico Hischiera, jedničku draftu z roku 2017.



Zacha i kouč Lindy Ruff hledají útěchu alespoň v posledních bitvách, které by jim mohly herně i psychicky pomoci do třech následujících klání opět proti Philadelphii.



„Je to vážně těžké. Snažím se soustředit jen na nás. V posledním zápase jsme předvedli totiž mnoho dobrého a toho je třeba se držet. Jen mi přišlo, že v poslední minutě a půl zbytečně panikaříme,“ vracel se Ruff k aktuální porážce.



A Zacha na trenérova slova navázal v pozitivním tónu. „Musíme na tom dobrém projevu stavět a hrát tímhle způsobem dál,“ burcuje.

„Skoro všechny tři třetiny jsme lépe bruslili a byli rychlejší. Vytvořili jsme si spoustu šancí a vedli. Než tedy přišel ten konec.“

A teď se bude snažit, aby závěr základní části dopadl lépe.