Hokejové arény v USA se otevírají divákům. NHL ale hlodá váznoucí očkování

„Nic nemůže nahradit radost fanoušků, jejich hněv, emoce i spojení s klubem a hráči,“ citovala stanice TSN kouče Barryho Trotze, kouče městských rivalů z Islanders, které budou domácí fanoušci podporovat od poloviny března.

„Kapacita 2 800 diváků nám nepokryje náklady, ale po roce škrtů to bereme jako první krok k návratu do normálu,“ přikývne pittsburský šéf David Morehouse na webu The Athletic.

NHL se pozvolna vymaňuje z koronavirových kleští. Čeští politici by s chutí použili otřepanou větu, že je vidět světlo na konci tunelu. Jenže záleží, odkud do něj hledíte.

Arena Scotiabank Saddledome v Calgary pro hokejisty Flames v době covidu bez fanoušků.

Zatímco 17 z 24 amerických klubů už otevřelo či v dohledné době plánuje otevřít část tribun pro fanoušky, kanadská sedmička hraje bez diváků. A nejspíš ještě dlouho bude.

„Chápeme význam sportu, ale postupujeme opatrně, abychom zabránili šíření covidu,“ oznamuje mluvčí Christa Jubinvilleová z úřadu pro veřejnou ochranu zdraví v Albertě. „Návrat fanoušků na sportoviště nastane, až to bude bezpečné.“

Našince by s trochou nadsázky mohlo potěšit, že i hokejovou velmoc zásadně tíží covid. Třeba extraliga bez diváků frčí už čtyři měsíce.

Udýchala by NHL další vakuum?

V tom podobnosti extraligy s Kanadou končí. Téměř čtyřnásobně lidnatější země poslední dobou eviduje mezi dvěma až třemi tisíci nových případů koronaviru denně.

Rozdíl je i v daleko striktnějším přístupu místních úřadů k pandemii, kvůli čemuž se NHL pro letošek rozdělila na kanadskou a americkou část. Kvůli covidu se také zatím nepřekládal ani jeden zápas kanadské divize a jen zlomek z více než stovky hokejistů, kteří se v aktuální sezoně ocitli na covidovém seznamu, hraje v kanadských týmech.

Nejzásadnější problém tkví jinde. Očkování v Kanadě vázne. Podle agentury Bloomberg se země v průměru proočkovaných na sto obyvatel řadí na světě až do páté desítky. TSN zmiňuje, že se víc očkuje v Rumunsku, Maroku nebo Srbsku. O chlup lepší než Kanada je ve statistice dokonce i Česko, které experti tepou za nezvládnutý očkovací systém.

Hokejisté Caroliny zdraví po utkání diváky, kteří mohli sledovat zápas s Detroitem.

„Vývoj vakcinace ve Spojených státech i Kanadě bude důležitý faktor, jak bude soutěžně a ekonomicky vypadat příští sezona,“ připomíná zástupce komisaře NHL Bill Daly.

Ač je nad ledovými jevišti čím dál hlučněji a veseleji, NHL si uvědomuje, že další sezonu ve vakuu by už řada klubů zřejmě neudýchala. Vedení ligy se po dvou bezprecedentních sezonách chce co nejvíc přiblížit k zavedenému režimu, kdy se základní část rozjíždí počátkem října. Možné prázdné kanadské tribuny plány ohrožují.

Kanadský premiér Trudeau slibuje, že každý krajan toužící po injekci se k vakcíně dostane nejpozději v září. V Americe, kde se očkují dva miliony lidí denně, prezident Biden hovoří dokonce o konci května. „Doba se vyvíjí a je těžké něco předpovídat, ale zůstáváme optimisty,“ vzkazuje Daly.