Vnitřní boje držím pod pokličkou, říká Francouz. Hlavu posiluje virtuálně

„Řešil jsem to i s rodinou, takhle brzo jsem doma nikdy nebyl. Pořád mám v hlavě, že teď mělo být play off,“ říká Francouz. V pátek dopoledne se spojil s novináři skrz videokonferenci.

Jak teď trávíte dny?

Po příletu (na konci března) jsme museli na čtrnáct dní do karantény, to jsme se docela nudili. Ale testovali nás, teď je to lepší a hodně volný čas s manželkou a dcerou točíme kolem rodiny.

Máte se jak udržovat? Gólman to má asi složitější.

Je to divný, trénink těžko nahradím. Spíš se soustředím na mentální cviky na počítači. Simuluju si tlak na rychlé rozhodování, abych udržel hlavu v zápřahu.

Přiblížíte to?

Jedny cviky dělám normálně na počítači, druhé ve virtuální realitě. Není to vyloženě hokej, spíš situace, které musím rychle vyhodnotit, dostávají mě do mentálního napětí.

Například?

Jste ve studiu a blikají okolo vás různé tvary, vy na ně musíte ukazovat co nejrychleji a v určitém pořadí, takže zapojujete i paměť. Nebo máte pálku a z různých míst na vás náhodně létají míčky. Vy je musíte odpalovat na místa, kde stojí spoluhráč.

Čísla Pavel Francouz odchytal za Colorado 34 zápasů, 21 vyhrál, průměrně inkasoval 2,41 gólu na zápas, úspěšnost zákroků vytáhl na 92,3 procent a vychytal 1 čisté konto.

Tři vaši skuteční spoluhráči z NHL se nakazili, jak to klub řešil?

Nijak panicky, klub nám oznámil, že to jde do médií a nám poradil, ať se držíme v izolaci. Ten třetí s námi už tolik nesouvisel, byl z kolektivu delší dobu pryč a chytil to zřejmě jinde. Určitě si ale uvědomíte, že se vás to opravdu týká.

Takže jste rád, že jste v Česku a daleko od Spojených států?

Určitě. Vidím, jak to tam akceleruje, že bohužel umírá víc lidí.

Jaká byla vlastně cesta?

Složitá. My si v Americe nakoupili zásoby a rozhodli se zůstat, že to přečkáme. Pak začalo hrozit, že zavřou letiště, tak jsme dostali strach, abychom tam nemuseli zůstat i přes léto. Bleskově jsme koupili letenky, ještě ten den sbalili celý barák a druhý den sami letěli.

Divoké.

Ona i cesta byla náročná. Letěli jsme z Denveru do Chicaga, tam jsme čekali šest hodin, pak v Dublinu dalších pět a pak jsme teprve dorazili do Prahy.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Neříkáte si, že NHL přerušila sezonu ve chvíli, kdy jste byl v nejlepším rozpoložení?

V podstatě ano, všechno jsme už směřovali k play off.

A vy jste se stal jedničkou.

Zápasy letí tak rychle, že nemáte čas přemýšlet, uvědomuju si to až teď, když se ohlížím. Nepochybuju o svých schopnostech, dokázal jsem, že jsem konkurenceschopný, a zůstávám pokorný.

A také dost klidný, na což spoluhráči často poukazují.

Já tak chci na okolí působit. Snažím se, uvnitř mě třeba probíhá boj, ale držím ho pod pokličkou.

Pomáhá vám s tím sportovní psycholog?

Od dvanácti let mám dobrý vztah s Přemyslem Wolfem. Když mi je ouvej, zavolám mu a on mi nabídne nadhled.

Cítíte, že jste výkony posledních týdnů potvrzoval nově podepsanou dvouletou smlouvu?

Vedení vidělo, že jsem schopný chytat jako jednička. Snad jim to dodalo pocit, že nelitují a nepochybují.

Jedničky se v NHL ale dost točí.

Jo, je těžké dominovat delší dobu. Teď se v NHL generace obměňuje, čeká se na budoucí hvězdy. Pořád ale vidíte hrající legendy, třeba Henrika Lundqvista.

Pokud NHL sezonu ještě rozjede, nebudete mít problém naskočit rovnou do play off?

Lepší je rozehrát se, ale pro všechny by to bylo stejné. Trvalo by jen pár zápasů, než by byl k vidění zase top hokej. Mně taky dřív trvalo delší dobu dostat se do toho, na extraligu máte šest týdnů příprav a deset zápasů, to samé v KHL. Jenže v NHL máte dvě přípravy a jdete do sezony. To pro mě bylo nový, ale už jsem si zvykl.