Francouz o nové smlouvě: Dvouletá varianta? Je super mít jistotu

Jak sám připomíná, v posledních letech byl zvyklý na jednoleté smlouvy, které bývají spíš znamením jakési šance než dlouhodobé důvěry. Mimořádná sezona Pavla Francouze ale potěšila vedení Colorada v čele s generálním manažerem Joem Sakicem natolik, že Avalanche českému brankáři předložili dvouletou smlouvu. Díky ní si má Francouz přijít na dva miliony dolarů za sezonu (nyní 950 tisíc).

„Je skvělé mít dlouhodobější jistotu, možnost zakořenit. Po dvou jednoletých kontraktech jsem toužil po delší variantě a jsem nadšený, že se toho podařilo dosáhnout,“ raduje se Francouz v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

O čem ještě mluvil?

O jiné variantě než zůstat v Coloradu:

„Samozřejmě jsem věděl, že v červenci bych se stal nechráněným hráčem a mohl jednat o angažmá s kýmkoliv. Ale pro mě byla absolutní prioritou dohoda s Coloradem. Tým je silný, celá organizace funguje na jedničku. Navíc jsme zde s manželkou maximálně spokojení také po osobní stránce, město i okolí jsme si zamilovali.“

O svém pozdním odchodu za moře:

„Bylo by krásné, kdybych tím mohl někoho inspirovat. Ale nejsem ojedinělým případem, například Dominik Kubalík se do soutěže také dostal později a válí fantasticky. Každý český hráč bez ohledu na věk, který se do NHL dostane, je pro náš hokej skvělou zprávou.“

O výtečných individuálních statistikách:

„Upřímně řečeno, moc je nesleduji. Samozřejmě mě těší, že jsem nyní nahoře, ale nechci si statistiky pouštět moc do hlavy. Beru to tak, že brankáři si na rozdíl od hráčů mohou výrazně pohoršit. Pokud dáte jako útočník dvacet gólů, už vám je nikdo nevezme ani během slabšího období. Pokud ale gólman odchytá dva méně povedené zápasy, statistiky jdou rychle dolů a brankáře, který si ta čísla pustí moc do hlavy, to může poznamenat.“

O prvním čistém kontě v NHL hned po podpisu smlouvy:

„Vychytaná nula je vždycky povzbuzením, tato se krásně sešla právě s oznámením nového kontraktu. Navíc v předchozím zápase s Islanders jsem o čisté konto přišel brankou dvě minuty před koncem, takže nuly proti Ducks si hodně cením.“

O gratulacích k podpisu:

„Moc si vážím hlavně reakce týmu. Po oznámení prodloužení mého působení za mnou všichni přišli a osobně mi pogratulovali. Bylo to potvrzení toho, že jsem si v týmu vytvořil určitou pozici, že fungují i lidské vazby. Co se týče dalších gratulací, v době oznámení podpisu a také samotného zápasu už v Česku byla noc, takže většinu přání jsem řešil s časovým odstupem. Za všechna jsem moc rád a snažím se postupně reagovat.“

O krajanovi v týmu Martinu Kautovi:

„Je to samozřejmě bonus navíc. Martin se prezentuje skvěle, v organizaci jsou z něj nadšení. Jsem na něj pyšný a jsem přesvědčen, že se bude ještě zlepšovat.“