Zrušit Utkání hvězd, odsunout start příští sezony. NHL má další scénář

Informoval o tom kanadský novinář Pierre LeBrun z TSN na twitteru. Úpravami by se vytvořil dostatečný prostor pro odehrání kompletní sezony 2020/21 od listopadu do června.

Varianta má i stinnou stránku, ohrozil by se tím očekávaný duel NHL v Praze, kam na podzim měli dorazit Boston Bruins s Davidy Krejčím a Pastrňákem a Nashville Predators.

O odsunu začátku další sezony a zrušení Utkání hvězd přemýšlí NHL za předpokladu, že se momentálně přerušený ročník kvůli šíření nemoci covid-19 ještě rozjede a dohraje. Šéf ligy Gary Bettman řekl v pondělí pro televizi CNN, že hokejisté by potřebovali dva až tři týdny tréninku, než by mohli naskočit do zápasů.

„Ať se doma snaží udržet ve formě, jak nejlépe umí, už měsíc nebyli na ledě, nějaký čas budou potřebovat. Nesmíme ohrozit zdraví hráčů tím, že by šli do zápasů nepřipravení,“ tvrdí Bettman.



Dodal, že liga zatím nevyloučila žádný scénář, podle něhož by sezonu rozjela. Podle informací TSN však upřednostňuje sehrání alespoň pár zápasů základní části před tím, než rozjede vyřazovací část. Někteří manažeři by se údajně ani nebránili zúžení sérií play off na tři vítězná utkání místo čtyř - kromě finále.

Záložním plánem je i dohrání sezony na „neutrální půdě“ bez diváků, NHL shromažďuje nabídky severoamerických měst, která by byla ochotna takové zápasy organizačně zajistit.

„Nejde o naši preferovanou variantu. Chceme být připraveni reagovat co nejlépe na situaci. Zatím je ale stále předčasné tento směr nějak předpovídat,“ prohlásil Bill Daly, druhý nejvýše postavený muž ve vedení NHL. Kluby měly už dříve za úkol zajistit využití arén až do konce srpna.



Šíření nákazy přimělo vedení Arizona Coyotes propustit polovinu zaměstnanců, druhé půlce nařídila dovolenou do konce června.