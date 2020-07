Důležitější než hokej. Mladý Švéd slaví vítězství nad vzácným typem rakoviny

Šance, že se u někoho objeví Ewingův sarkom, je jedna ku milionu. Rakovinový nádor, který napadá kosti a nebezpečně rychle metastázuje, se nejčastěji vyskytuje u adolescentů a vyžaduje intenzivní chemoterapii. V 80 % případů se jej daří vyléčit.

Mezi úspěšné bojovníky se nakonec zařadil i Oskar Lindblom. Když mu fanoušci v Praze 4. října 2019 aplaudovali k úvodní trefě sezony v duelu Flyers s Chicagem, nikdo ještě nemohl tušit, že za dva měsíce bude mít blonďatý útočník úplně jiné starosti. Ještě 7. prosince stihl naskočit do duelu proti Ottawě, ve formaci s Jakubem Voráčkem a Seanem Couturierem. Následoval nález, který šokoval nejen hokejistu, ale i kabinu Philadelphie a s ní i celou NHL.

„Tohle je ta poslední věc, kterou chcete slyšet,“ mluvil tehdy zkroušeně kapitán týmu Claude Giroux. „Celé mužstvo to prožívá. Ani si nechci představit, čím si musí procházet Oskar. Ale je to silný kluk, zvládne to. Všichni za ním stojíme.“

Právě všudypřítomný optimismus a odhodlání bylo tím, co dodávalo Lindblomovi sílu a příznivcům víru v jeho uzdravení. Bojovné heslo „Oskar Strong“ se začalo okamžitě objevovat na transparentech fanoušků, na tričkách nebo v novinových titulcích.

Zejména ve Philadelphii drželi palce věčně pozitivnímu mládenci, který platil za oblíbence kabiny. Ostatně jeho dres s číslem 23 zůstal na svém místě viset i po dobu Lindblomovy nepřítomnosti. Klub mu tím chtěl ukázat, že je stále s ním.

Rodák ze švédského města Gävle mezitím postupnými krůčky porážel zákeřnou rakovinu. I přes nespočet chemoterapií si Lindblom našel čas podpořit své parťáky přímo v hale, a když jej v lednu při domácím zápase Philadelphie s Tampou zabrali na kostku nad ledem, bouřící aréna Wells Fargo Center ocenila svého bojovníka dlouhým potleskem vestoje.



Ve městě proslulém zejména díky filmovému boxerovi Rockymu se navíc nedlouho předtím objevil obdobný příběh. Jacob Orlick, 12letý fanoušek Flyers, vyslechl zhruba rok před Lindblomem stejnou diagnózu. Ewingův sarkom malého fandu dokonce připravil o nohu, Orlick ale nakonec nemoc přemohl a letos v únoru hlásil: „Snad mě Oskar vidí a zvítězí taky!“ Lindblom daroval Orlickovi podepsanou hokejku, sám ale v tu dobu dobojováno ještě zdaleka neměl.

Pozitivních zpráv však i přes koronavirovou krizi přibývalo a vše nasvědčovalo tomu, že se Lindblom dokáže ze spárů rakoviny vysvobodit. „Všechno vypadá slibně. Pro Oskara to bylo těžké, ale je to mladý a bojovný válečník, který chce být co nejdřív zpátky,“ jmenoval v dubnu jeden z důvodů zdárné léčby Brent Flahr, viceprezident klubu.

A když na konci června obletěly internet fotky vysmátého Lindbloma trénujícího s týmem Flyers, mohla si většina příznivců konečně oddychnout. Pomyslná tečka přišla tento čtvrtek, kdy Švéd po poslední terapii symbolicky zacinkal zvonkem v nemocnici na rozloučenou. Rakovina je definitivně pryč!

„Ani ty pocity nedokážu popsat. Už se nemůžu dočkat, až se vrátím do normálního života a zase si ho budu moct užívat,“ křepčil Lindblom v roušce. Nezapomněl ani na nekonečnou podporu fanoušků. „Oni, rodina a přátelé mi pomohli tak, že jim za to ani nemůžu poděkovat. Zejména na začátku mi dodávali spoustu síly a zároveň klidu, který léčbu urychlil.“



Teď by měl Lindblom začít pomaličku nabírat síly, aby byl fit do začátku příští sezony. Do chystaného letního play off by za Philadelphii ještě nastoupit neměl. To ho však nijak netíží. „Jsem hlavně rád, že jsem naživu,“ hlásí.