Jekel po děkovačce s malým divákem: Každý, kdo porazí rakovinu, je hrdina

„Ale příjemné to určitě nebylo. V hlavě se mi okamžitě po gólu začalo přehrávat, co se stalo minulý a předminulý zápas,“ připomněl čtyřiadvacetiletý odchovanec brněnského hokeje předchozí porážky s Prostějovem 0:7 a 2:7.



Naštěstí vyrovnání ze strany Třebíče přišlo hned o minutu později. „Psychicky jsme se zvedli a nakonec jsme zápas ubojovali,“ oddechl si Jekel.

Svému soupeři měli domácí hokejisté co oplácet. Kromě už zmiňovaných dvou vysokých porážek je Prostějov nadzvedl i tím, že v polovině ledna odmítl odložit zápas, přestože Třebíči chybělo kvůli nemoci devět hráčů.

„Je pravda, že jsme byli naštvaní, protože my vycházíme vstříc každému. Brali jsme to jako křivdu,“ měl jasno strážce třebíčské branky. „Nicméně jsme se soustředili hlavně na to, že nám jde pořád o účast v předkole play off,“ zmínil Jekel mnohem silnější motivaci.

Tři body za výhru 5:2 se určitě počítají, nicméně na vytoužené desáté místo pořád ještě nestačí. Aktuálně chybí Třebíči další čtyři. „Abych pravdu řekl, tak na tabulku nekoukám. Prostě jdu do každého zápasu s tím, že musíme vyhrát, a věřím, že se nakonec štěstěna otočí k nám. Že do předkola postoupíme,“ ujišťoval brankář Horácké Slavie.

Po skončení zápasu absolvoval jeden z hlavních strůjců vítězství obvyklou děkovačku před domácím publikem. Tentokrát si k ní ale přizval parťáka – desetiletého Míšu Holíka. Malého třebíčského hokejistu, který překonal leukemii.

O kapku lepší hokej

Horácká Slavia se totiž ve středu připojila společně s dalšími kluby k projektu O kapku lepší hokej. Tato iniciativa má vést ke zvýšení povědomí o jedné z nejzákeřnějších nemocí – rakovině.

„Pro mě je každý, kdo dokázal vyhrát nad rakovinou, hrdina. A je jedno, jestli je to dospělý, nebo dítě,“ vzkázal Jekel. „Je smutné, když něco takového člověka postihne, ale Míša je velký bojovník a zvládnul to.“

Také proto ho vzal s sebou na zmiňovanou vítěznou děkovačku. „Byl to spontánní nápad, chtěl jsem mu udělat radost. Aby na tenhle zápas nikdy nezapomněl. Zeptal jsem se ho, jestli chce jít se mnou, a on souhlasil,“ prozradil gólman třebíčského A-týmu. „Jen jsem mu potom řekl plán, že nejprve fanoušky roztleskáme a na závěr skočíme rybičku. A přesně tak jsme to udělali,“ dodal Jekel, který si pak i s Míšou užíval zasloužený aplaus.