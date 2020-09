Infarktové vítězství. Už zase! Philadelphia využila svůj čich na prodloužení

„Věděli jsme, že jsme předchozí dvě prodloužení série zvládli. Takže rozkaz zněl jasně: Nic neměnit a vyhrát znovu!“ vyprávěl novinářům po utkání veselý brankář Flyers Carter Hart. V utkání na něj šlo celkem úctyhodných 53 střel, z nichž pustil za svá záda čtyři.

Philadelphia jako by skutečně měla čich na zvládání prodloužení, minimálně v sérii proti Islanders. Nastavovat se muselo už ve druhém duelu, Flyers zvítězili i v utkání číslo pět, kdy už by prohra za stavu 1:3 znamenala konec. A tentýž tým ovládl prodloužení i v následujícím zápase, což natáhlo sérii na nejdelší možnou délku.

Všechna tři prodlužovaná utkání měla podobný scénář – Philadelphia si vybudovala solidní náskok, prošustrovala ho a po dramatické tečce v prodloužení nakonec stejně slavila.

Nejinak tomu bylo v utkání v noci na pátek. I s pomocí gólové přihrávky českého útočníka Jakuba Voráčka, který se v sérii druhého kola bodově prosadil poprvé, vedli Flyers po úvodních 12 minutách 2:0. Jenže do 24. minuty už vedli Islanders po rychlém obratu 3:2, zejména dva rychlé góly zkraje druhé části newyorský celek nakoply.

„Co si budeme nalhávat, nebyl to zrovna jeden z našich nejlepších zápasů,“ připustil po utkání trenér Flyers Alain Vigneault. „Nakonec jsme ale našli způsob, jak úkol zvládnout. Trvalo to sice dvě prodloužení, ale teď máme další šanci.“

Než ale došlo na další šťastné rozuzlení, musela se Philadelphie dvakrát vyhrabat z nepříznivého vývoje. Po vyrovnání Raffla na 3:3 se Islanders záhy znovu chopili vedení a až v polovině třetí třetiny opět srovnal ze samostatného úniku Laughton.

První prodloužení o vítězi nerozhodlo, až v 95. minutě utkání se z mezikruží prosadil prudkým švihem bek Ivan Provorov a Flyers začali slavit. Hrozba vypadnutí byla opět odvrácena, o postupujícím do finále Východní konference tak rozhodne sedmý duel (v neděli od 1:30 SELČ).

„Kdyby nám někdo na začátku série řekl, že ji rozhodne jeden jediný zápas, navíc proti tak silnému soupeři, tak to rozhodně bereme,“ hlásil kouč Vigneault z Philadelphie.

Soupeř si zase uvědomoval, jak byl několikrát blízko postupu. Po dvou nevyužitých mečbolech, navíc v prodloužení, se Islanders musí dát před psychicky náročným sedmým zápasem dokupy. „Jde nám o sezonu. Máme za sebou dva dlouhé zápasy, které nedopadly v náš prospěch, takže musíme nabrat energii a ten velký duel vyhrát,“ burcoval obránce Matt Martin.

Oskar Lindblom (vlevo) se vrátil do sestavy Philadelphie po zotavení z vážné nemoci.

Šestý duel navíc nabídl jeden jímavý příběh. Útočník Oskar Lindblom si zahrál první ostrý zápas od vítězství nad vzácnou formou rakoviny. Ačkoliv předchozí prognózy jeho zapojení do play off nepředpokládaly, 24letý Švéd zasáhl už do druhého kola proti Islanders. Obě lavičky jej na ledě přivítaly klepáním hokejek o mantinel.

„Po ukončení chemoterapie jsem věděl, že si jednoho dne zase zahraju, jen nebylo jasné kdy. Přišlo to dnes a já jsem moc rád za to, že jsem u toho mohl s ostatními kluky být,“ měl radost Lindblom, který v utkání odehrál přes 17 minut.

I s ním v sestavě se Flyers pokusí v noci na neděli o dokončení comebacku ve druhém kole play off.

Sestřih šestého utkání mezi Philadelphií a NY Islanders: