Vedu nad rakovinou. Voráčkův spoluhráč je blízko rychlému vyléčení

Povzbudivých informací není nikdy dost a ta z Philadelphie může dát naději mnoha lidem, které potkal stejný osud jako Lindbloma. „Připravuje se poslední kolo léčby a zatím to vypadá slibně,“ oznámil Brent Flahr, viceprezident a asistent generálního manažera Philadelphie.

Ještě není vyhráno, ale naděje na uzdravení výrazně vzrostly, protože Lindblom na léčbu reaguje velice dobře. Možná i díky tomu, že je mladý a má trénované tělo.

Přesto to byl 13. prosince šok, když klub informoval o tom, že trpí Ewingovým sarkomem, což je nádor, jenž vzniká zejména v dřeňové dutině dlouhých kostí. Jeho nebezpečnost tkví především v tom, že velice rychle metastázuje.

„Je to skvělé, Oskar je obrovský válečník. Bylo to pro něj těžké, ale je mladý a chce se vrátit co nejrychleji. Podle doktorů probíhá léčba podle nejlepších scénářů,“ raduje se Flahr a spolu s ním všichni fanoušci Philadelphie.

Ti už samozřejmě začínají spekulovat, kdy se švédský forvard vrátí na led. Jenže takové prognózy jsou v tuto chvíli pochopitelně předčasné. „Oskar nejdřív musí nabrat znovu sílu, zvlášť teď při koronaviru musí být obezřetný, protože má oslabený imunitní systém. Přesto víme, že má na to, aby se vrátil.“

Těšit se může i Voráček, jenž s Lindblomem hrál v jedné formaci. Podle představitelů Flyers je velice pozitivní, že je na tom dobře po psychické stránce, což hraje při léčbě obrovskou roli.

„Koncentruje se na to, aby co nejdřív hrál. Dokonce se snaží udržovat zejména kardiotréninky. Myslíme, že až dokončí poslední část léčby, tak bude mít nejhorší za sebou,“ věří Flahr.