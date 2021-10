Třetí Stanley Cup jako motto. Už jsem počítal, že z Tampy odejdu, říká Palát

Náležel jste k hlavním adeptům na odchod k nováčkovi do Seattlu. Jste rád, že zůstáváte v Tampě?

Určitě jsem patřil mezi pár hráčů, o kterých se rozhodovalo. Přiznám se, že jsem s tím už trochu počítal, takže jsem moc rád, že se to nakonec nestalo.

Přitom váš agent Robert Spálenka pro MF DNES a iDNES Premium řekl, že byste si rád ozkoušel výraznější roli v jiném týmu a že dost pravděpodobně po sezoně odejdete.

Ono je v Tampě logické, že hokej stojí na jiných, protože tu hrají opravdu superhvězdy. Máme zpět Nikitu Kučerova, který celou minulou základní část kvůli zdravotním problémům vynechal, v první lajně s ním a Pointem se nám hraje dobře, máme spoustu šancí. Snažím se nemyslet, co bude za rok, teď chci hlavně pomoct týmu.

Ke třetímu Stanley Cupu?

Ano, je to v kabině naše motto. Zároveň zůstáváme nohama na zemi, liga je vážně těžká, viděli jsme to v prvním zápase. Pittsburgh nastoupil bez Crosbyho, Malkina nebo Guentzela a stejně nás přejel (6:2).

Už se tatínek nechal tetovat, jak slíbil?

Vidíte, nenechal! (smích) Dodělává barák, maká každý den, tak nemá čas. Snad na to dojde.

Dávají si na vás soupeři větší pozor, když jste šampioni?

Už po těch dvou zápasech můžu říct, že ano. Jsou na nás nachystaní, obhajujeme pohár, takže se každý připraví na 120 procent.

Není trochu nezvyk, že se sezona po dvou letech vrací do klasické podoby 82 zápasů?

Jsme hlavně rádi, že to je jako dřív. Letíme na trip a zajdeme s týmem do restaurace, nemusíme se jen procházet po venku, zimáky jsou plné... Dvakrát týdne se testujeme, jinak žádné restrikce nepociťuju. Na Floridě masky nosit nemusíme, teď jsme letěli do Washingtonu, tak je zase mít musíme, ale v šatně si je normálně sundáváme.

Vedla se v týmu velká debata o očkování?

Ani ne, NHL nás zaměstnává, dala nějaké podmínky a my to musíme skousnout, víc asi nemusím říkat.

Do NHL a do Tampy se vrátil po angažmá v KHL Andrej Šustr, co na něj říkáte?

To je docela příběh! Dělá mi velkou radost. Domluvil se s manažerem, jestli by mu nedal šanci. Ten řekl jasně, ale že určitě začne nejdřív na farmě. Jenže Andy přišel na kemp a vypadal neskutečně, v očích všech se ohromně zlepšil, zrychlil. Všechny překvapil. A jak se zranil Bogosian, hned dostal šanci.

Prožíváte to s ním?

Moc mu fandím. Nepřišel za penězi, stejně si mohl vydělat v Evropě, on sem šel, aby si ještě zahrál NHL, dokázal si, že na ni má. Za to ho strašně respektuju.

Pokračuje ve fotografování?

No jo, pořád. V autobuse, v letadle... Zrovna ve středu jsem si ten jeho foťák zkoušel. Kluci mi udělali nějakou pózu.

Spolu s Pastrňákem a Voráčkem máte jistou nominaci na olympijské hry v Pekingu. Potěšilo vás to?

Pro mě to je strašná pocta. Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Hodně se těším, pojedeme tam udělat úspěch pro Českou republiku. Bude to těžký, ale na ledě necháme všechno.

V Tampě je olympiáda téma?

Jasně, bavili jsme se o ní, protože do Pekingu pojede asi půlka týmu. (smích) Napočítali jsme snad deset hráčů, to nikdo jiný asi nemá.