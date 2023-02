Po 12 letech do Kanady. V roce 2024 bude hostit Utkání hvězd NHL Toronto

Utkání hvězd NHL se v příští sezoně vrátí po dvanácti letech do Kanady, dvoudenní akci All Star bude hostit 2. a 3. února 2024 Toronto a hala Scotiabank Arena. Vedení soutěže to oznámilo v Sunrise na Floridě, kde se o víkendu uskutečnilo letošní vydání populární exhibice.