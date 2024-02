Utkání hvězd NHL v novém. Milion pro krále dovedností, zapojí se také Bieber

Nový formát All-Star Skills je zřejmě největší změnou. Vedení soutěže si od něj slibuje zvýšení atraktivity. „Chtěli jsme udělat něco, co by nejen bavilo diváky, ale vtáhlo také hráče,“ řekl šéf soutěže Gary Bettman.

Příjemnou motivací navíc může být i štědrá finanční odměna. Hokejista s nejvíce body napříč dovednostními soutěžemi, které začnou v sobotu od 1:00 SEČ, si odnese milion dolarů (zhruba 23 milionů korun).

Třeba Cale Makar už ví, jak by s případnou výhrou naložil. Získanou částku by rozdělil mezi spoluhráče z Colorada, každému by daroval sto tisíc dolarů. „Pochopitelně mu fandíme,“ usmíval se Bowen Byram.

Kdo se zapojí do dovednostních soutěží? Účastníci: David Pastrňák (Boston), Nathan MacKinnon, Cale Makar (oba Colorado), Leon Draisaitl, Connor McDavid (oba Edmonton), Mathew Barzal (New York Islanders), Nikita Kučerov (Tampa), Auston Matthews, William Nylander (Toronto), Quinn Hughes, Elias Pettersson, J.T. Miller (všichni Vancouver)

Aby ale Makar odměnu získal, musí porazit dalších jedenáct hvězd. „Chceme najít dvanáct kluků, kteří mají nejlepší dovednosti v naší lize, jsou velkými osobnostmi a půjdou opravdu tvrdě za vítězstvím,“ uvedl výkonný viceprezident soutěže Steve Mayer.

Nechybí ani David Pastrňák, o jehož šancích se rozepsal Shawn P. Roarke z oficiálního webu NHL: „Pastrňák v posledních dvou a půl sezonách vstřelil 131 gólů. To by se nestalo, pokud by neměl k dispozici obrovskou sbírku dovedností.“

Každý hokejista se zúčastní čtyř ze šesti soutěží - nejrychlejší bruslař, tvrdost střelby, technika hole, střelba bez přípravy, přesnost přihrávek a střelby. Jednotlivé výkony z různých kategorií se budou sčítat a tvořit žebříček.

Pastrňák ze zmíněných soutěží vynechá rychlost bruslení a přesnost přihrávek, soustředit se tak bude především na střelecké disciplíny.

„Nevím, co budu dělat. Něco zkusím a uvidíme. Je tam velká konkurence, kdybych se vešel do top desítky, tak budu spokojený,“ prohlásil český hokejista.

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

Po šesti základních soutěžích se pouze osm nejlepších dostane k samostatným nájezdům. Při těch si každý vybere brankáře, proti kterému pojede. Do poslední disciplíny pak postoupí šestice hokejistů a v bruslení přes překážky bude bojovat o dvojnásobný počet bodů.

Na dovednostní soutěže navážou v sobotu zápasy. Na programu jsou dvě semifinále a finále. Soupisky se fanoušci dozví v noci ze čtvrtka na pátek na speciálním draftu, který se vrací poprvé od roku 2015.

Kapitáni, asistenti kapitána a celebrity si vyberou čtyři týmy po devíti hráčích do pole a dvou brankářích.

Právě účast celebrit patří k dalším novinkám letošního Utkání hvězd, na skladbu jednotlivých kádrů budou mít stejný vliv jako hokejisté.

Nejhvězdnějším jménem je zřejmě zpěvák Bieber, jenž povede celek kapitána Austona Matthewse. „JB, těšíme se, až tě uvidíme na Utkání hvězd,“ vzkázal Matthews ve videu na sociální síti X.

Bieber je dlouholetým fanouškem Maple Leafs, často chodí na utkání a s klubem spolupracoval na charitativních projektech či přípravě fanouškovských předmětů.

Zpěvačka a tanečnice McRaeová bude spolupracovat s Nathanem MacKinnonem, Connoru McDavidovi pomůže s výběrem hráčů herec a komik Arnett.

Čtvrtý z týmů měl původně vést Jack Hughes. Hvězda New Jersey ale stále laboruje se zraněním, nakonec zastane funkci spolukapitána vedle bratra Quinna.

V Torontu, kde se celá akce koná poprvé od roku 2000 a podeváté celkově, dostanou prostor také ženy. Hráčky nedávno vzniklé PWHL se utkají ve dvacetiminutovém duelu tří proti třem.

V minulých letech se hokejistky účastnily pouze dovednostních soutěží, nyní je čeká premiérový zápas. „Bude opravdu skvělé být na stejném místě s tím nejlepším z mužského hokeje“ líčila Alina Müllerová.