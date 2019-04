Rána do Noskovy hlavy, pak úškleb: Syn mě takhle trefuje šestkrát denně

Dalších 5 fotografií v galerii Joe Thornton ze San Jose se raduje z vítězství na domácím ledě. | foto: AP

dnes 12:57

Jindy výchovným vzorem, nyní v play off NHL tak trochu ostrým chlapem. Hokejista Joe Thornton ze San Jose ve třetím utkání play off proti Vegas vcelku nešetrně trefil do hlavy českého hráče Tomáše Noska. „Sotva jsem se ho dotkl,“ překvapil Thornton po prohře 3:6.

Takové zákroky NHL vidět nechce. Kolikrát liga trestala zlé muže Toma Wilsona z Washingtonu, Ryana Reavese z Vegas, Brada Marchanda z Bostonu... Teď bude řešit, co s Joem Thorntonem - chlapíkem s ohromným vousem a výchovnými sklony k Tomáši Hertlovi v San Jose. Thornton totiž zřejmě uletěl. Diskutabilním hitem do Noskovy hlavy. Noční dění v NHL Zpravodajství Český útočník odehrával puk v rohu během souboje s obráncem Brendenem Dillonem, předkloněný pokračoval ve směru za bránu po jedné brusli, když přišel kontakt s tělem Thorntona. Nosek lehl k zemi, chvilku na ní pobyl a pak se odebral po svých na střídačku. Thorntona rozhodčí vyloučili na dvě minuty. A dál? Suspendace? Pokuta? Nic? „Určitě se na to (disciplinární komise, pozn.) podívá. Bez pochyb. Šlo o úder do hlavy,“ je si jistý trenér Vegas Gerard Gallant. V San Jose vidí incident jinak. „Upřímně jsem si myslel, že jsem se ho sotva dotkl. Šlo o běžnou situaci,“ nabízí Thornton svůj pohled. „Můj syn mě takhle trefuje šestkrát denně. Vždyť se sám (Nosek) dostal do divné pozice.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Roli v určení výše případného trestu by opravdu mohl hrát fakt, že Nosek odehrál puk a v jízdě pokračoval předkloněný, nechránil se. Thornton navíc při úderu nenadskočil, nevytrčil loket, hájit se může tím, že je přece play off. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) má pro takové případy striktnější pravidla, NHL volnější, i když údery do hlavy vidět nechce. Na druhou stranu Thornton rozhodně nechtěl hrát puk, věděl, že Nosek úder nečeká, nemusel do souboje jít. Přijde trest? Disciplinární komise bude muset rozhodnout brzy, další zápas mají San Jose a Vegas na programu v noci z úterka na středu (hokejisté Vegas vedou 2:1 na zápasy). Zákrok Joea Thorntona na Tomáše Noska: