Vegas s nečekanou posilou. Na play off by měl přijít petrohradský Gusev

Zvětšit fotografii Tahoun ruských hokejisté Nikita Gusev ovládl produktivitu olympijského turnaje a výrazně pomohl svému týmu ke zlatu. | foto: Reuters

dnes 9:45

Hokejisty Vegas Golden Knights by měl v play off doplnit petrohradský kanonýr Nikita Gusev. Nejproduktivnější hráč základní části Kontinentální ligy se nedostal s Petrohradem do finále KHL a sezonu by mohl dokončit v zámoří. NHL přitom ještě nikdy nehrál.

Guseva draftovala před sezon lety Tampa Bay a jeho práva získal klub z Las Vegas v roce 2017. Nyní by Golden Knights rádi šestadvacetiletého ruského útočníka angažovali pro boje o Stanley Cup, které začali porážkou se San Jose 2:5 i díky gólu Tomáše Hertla. Druhý zápas se bude hrát v pátek v noci v San Jose. S Petrohradem Gusev prohrál semifinálovou sérii KHL s moskevským CSKA. Podle informací TSN se jeho agent snaží ukončit v Petrohradu smlouvu, jež vyprší na konci dubna. V základní části nasbíral Gusev 81 bodů (17+64), v play off skóroval devětkrát a měl 19 bodů. „Moc o něm nevím. Uvidíme, jak to dopadne,“ reagoval kouč Vegas Gerard Gallant. Loni patřil Gusev k hrdinům ruského týmu na olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde ke zlatu přispěl ve finále s Němci dvěma góly a dvěma nahrávkami. Navíc ovládl produktivitu celého turnaje. S reprezentací si zahrál i na mistrovství světa loni a předloni, z roku 2017 má bronz.