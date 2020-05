NHL odhaluje: Hronek má klid, Pastrňák trofej pro nejlepšího střelce

„Hráčská asociace (NHLPA) potvrdila další jednání o formátu play off se 24 týmy,“ uvedla před víkendem organizace zastupující hokejové profíky v zámoří.

Přeloženo: pandemie koronaviru definitivně ukončila ročník sedmičce nejhorších celků soutěže. Po sezoně má třeba Hronkův Detroit nebo Pavel Zacha s New Jersey Devils. Tomáš Hertl jako tahoun San Jose zase nemusí spěchat s návratem na led po operaci kolena.

Ačkoli dál přetrvávají zásadní nejasnosti, kdy a kde přerušená NHL znovu odstartuje, oficiální prohlášení hráčské asociace odkrývá další pokračování několika českých příběhů.

David Pastrňák se teprve jako druhý našinec v košatých dějinách ligy dočká trofeje pro nejlepšího střelce sezony. Bostonský dravec stejně jako Alexandr Ovečkin zvládl parádních 48 tref. Stejně jako lídry dalších sledovaných statistik je nemůže nikoho přeskočit, základní část NHL se dohrávat nebude.

Boston naopak vyhlíží 1. kolo Stanley Cupu, kam postupuje nejlepší čtveřice týmů z Východní a Západní konference. Páté až dvanácté týmy utvoří dvojice, které sehrají předkola na tři vítězné zápasy.

Dominik Kubalík

Dominik Kubalík se po návratu domů obával, že Chicago bude v případném závěru sezony spíš jen komparz. „Je to blbé říct, ale asi by to tak bylo,“ přikývl pro iDNES.cz útočník Blackhawks.

Upravený systém jeho tým posune jako poslední do play off, na východě má štěstí Montreal. Náhoda, nebo prozíravý tah NHL? V Montrealu se o hokeji mluví jako o náboženství, Chicago má nejnavštěvovanější arénu NHL.

Vedení soutěže vyčíslilo ztráty za případné nedokončení sezony na 1,15 miliardy dolarů. I proto NHL hledá řešení, což nejspíš úplně netěší Romana Poláka. V Třinci, Vítkovicích nebo i prvoligové Porubě už sní, že zlanaří zkušeného beka. Jenže Poláka čeká ještě minimálně jeden let do Dallasu a minimálně jedna série.

Ale kdy? Vousatý tvrďák musí stejně jako borci z dalších 23 týmů čekat.