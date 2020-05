V NHL by se po restartu soutěže mohlo hrát předkolo play off

NHL se kvůli hrozbě šíření covidu-19 zastavila 12. března v situaci, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů v základní části. Ta by se už podle uvažovaného návrhu nedohrávala a šlo by se rovnou do play off na základě aktuálního bodového průměru.



Volno by měly na úvod nejlepší čtyři týmy z každé konference a zbylých šestnáct mužstev by absolvovalo předkolo na tři vítězné zápasy. Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa, Washington, Philadelphia) a Západu (St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas) by mezitím hrály turnaj s třemi duely pro každý klub, aby se udržely v zápasovém rytmu.

Zbývající série by se už hrály jako tradičně na čtyři vítězství. Sezona by se měla dokončit bez diváků a podle ESPN pouze ve dvou městech. Komisionář NHL Gary Bettman v pondělí uvedl, že liga aktuálně prověřuje osm či devět míst, jež přicházejí v úvahu.

