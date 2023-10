Gólová párty. Nečas rozparádil fanoušky a slavil: Tohle je Carolina, bejby!

Hurricanes se pořádně nadřeli, vyslali hned 45 střel na branku. Tu poslední umístil Nečas švihem k pravé tyči. Deset sekund před koncem prodloužení ve třech.

„Líbí se mi to, ve třech je na ledě hodně prostoru, dá se jít do soubojů jeden na jednoho nebo uniknout. Kdykoli mám šanci, snažím se jí využít,“ líčil čtyřiadvacetiletý Čech přítomným novinářům.

Tentokrát mu prostor kousek za kruhy vytvořil bek Tony DeAngelo, jenž následně Nečase vybídl povedeným pasem k vítězné ráně. Když rodák z Nového Města na Moravě přesně zamířil, sundal si rukavici a rukou ukazoval gesto typické pro telefonování.

It was a Marty Party in Raleigh 🙌 pic.twitter.com/kd7F3BkXgZ