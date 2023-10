Body Pastrňáka Bostonu nestačily, i díky trefě Gudase slavil Anaheim

Po šesti výhrách Boston v letošní sezoně NHL poprvé narazil a přenechal tak pozici posledního neporaženého celku ligy obhájcům Stanley Cupu z Vegas (7 výher). Překvapivě Bruins o svou sérii přišli v domácím duelu proti Anaheimu a navíc poté, co po dvou třetinách drželi nadějný stav 3:1.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 7z./10b. (6+4) 2. Nečas - 8z./9b. (4+5) 3. Chytil - 7z./6b. (0+6) 4. Hertl - 7z./5b. (1+4) 5. Hronek - 6z./4b. (0+4)

Ducks otevřeli skóre v 15. minutě, když do brány domácích prošla skrz klubko hráčů střela od modré od Radko Gudase (14:05, 1+0, +1, 3 střely). Favorit se zvedl ve druhé třetině. Vše odstartovala využitá přesilovka Charlieho Coylea, který před bránou zakončoval po nepřesné střele Davida Pastrňáka (20:10, 1+1, +1, 9 střel). Na 2:1 záhy obracel vývoj bek Matt Grzelcyk a v 37. minutě Pastrňák dorazil svou vlastní střelu a zvýšil na rozdíl dvou branek. Asistenci si připsal i Pavel Zacha (19:57, 0+1, +/-: 0).

Anaheim se však ještě nevzdal a v samém závěru dokázal senzačně vyrovnat. V čase 58:05 z velkého tlaku vykřesala naději dvojka posledního draftu Leo Carlsson a při pokračující hře bez brankáře Ducks v čase 59:45 srovnali na 3:3 šťastnou trefou Troye Terryho. Ten se prosadil po odrazu puku od bránícího Brada Marchanda. Z následného prodloužení neuběhly ani tři minuty hry. Brejk 2 na 1 po přihrávce nováčka Carlssona přetavil ve vítěznou trefu Mason McTavish - 3:4 po prodloužení.

První hvězdou čtvrtečního souboje Caroliny se Seattlem nemohl být zvolen nikdo jiný, než český útočník domácích Hurricanes Martin Nečas (20:54, 2+1, +2, 6 střel). 24letý střelec byl u výhry 3:2 po prodloužení u všeho podstatného.

Hostující tým Kraken předvedl vydařený vstup do duelu, když po akcích Olivera Bjorkstranda a Devina Shora vedl od 15. minuty o dvě branky. Těsně před prvním odchodem do kabin se ale na brankovišti prosadil Nečas a dostal tak Carolinu zpět do hry.

Stav 1:2 pak vydržel až do 56. minuty, kdy se střelecky výrazně aktivnějším Hurricanes podařilo srovnat. Nečas přihrával a z mezikruží přesně pálil Jesperi Kotkaniemi. Z podobné pozice utkání nakonec rozhodl i hrdina Nečas, jenž dostal čas a prostor zamířit pouhých deset vteřin před vypršením nastavení. Český útočník tak opět potvrdil, že je na hru ve třech specialistou celé NHL. Od sezony 2020/21 dal v dané fázi hry již osm branek, což jej řadí na druhou příčku po bok Connora McDavida z Edmontonu. Lepší bilanci má jen detroitský Alex DeBrincat s devíti vítěznými zásahy.

V souboji předních celků soutěže Toronto uspělo hladce 4:1 na ledě Dallasu. Na úvodní trefu beka Morgana Riellyho ještě dokázal odpovědět domácí Mason Marchment. V 39. minutě ale vrátil Maple Leafs vedení Mitchell Marner a ve třetí třetině jej ještě navýšili Tyler Bertuzzi a John Tavares. Čeští útočníci na obou stranách, centři Radek Faksa (15:53, +/-: 0) a David Kämpf (13:38, +/-: 0), se bodově neprosadili.

Zatímco obhájci Stanley Cupu z Vegas se sedmi výhrami platí za poslední neporažený celek ligy, ve zcela opačné situaci se nachází San Jose. Tým vedený českým centrem Tomášem Hertlem (19:27, -1, 4 střely) se z úvodních sedmi představení neradoval ani jednou a jako poslední tak stále čeká na první výhru. Naposledy to Sharks nevyšlo na ledě Tampy, která je přejela jednoznačně 6:0.

O branky Lightning se postaralo šest různých útočníků, gólman Johansson na čisté konto potřeboval 23 zákroků. U tří obdržených branek byl na ledě útočník Sharks Filip Zadina (16:09, -3, 2 střely), v záporných číslech skončil i bek Jan Rutta (20:19, -2, 1 střela).

Kromě Johanssona z Tampy se ve čtvrtek z vychytané nuly v NHL radovali ještě Tristan Jarry z Pittsburghu (4:0 nad Coloradem), Joel Hofer ze St. Louis (3:0 nad Calgary) a veterán Jonathan Quick v dresu Rangers.

Ten pochytal všech 29 střel domácího Edmontonu, který padl i ve druhém startu bez zraněného kapitána Connora McDavida. O výhru New Yorku 3:0 se zasloužili střelci Adam Fox, Braden Schneider a Alexis Lafreniere. Český centr vítězů Filip Chytil (17:09, +1, 3 střely) po pěti asistencích z předešlých dvou startů tentokrát vyšel naprázdno.

Výsledky

Dallas Stars Dallas Stars : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Góly:

31:17 Marchment (Duchene, R. Suter) Góly:

09:49 Rielly (Nylander)

38:07 Marner (Matthews, Järnkrok)

45:08 Bertuzzi (Rielly, Knies)

59:49 Tavares Sestavy:

Wedgewood (Oettinger) – Heiskanen, Lindell, R. Suter, Lundkvist, Hakanpää, Harley – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Benn, W. Johnston, Dellandrea – Dadonov, Duchene, Seguin – Marchment, Faksa, Cr. Smith. Sestavy:

Woll (Samsonov) – Rielly, Brodie, McCabe, Giordano, Liljegren, Klingberg – Järnkrok, Matthews, Marner – Bertuzzi, Tavares, Nylander – Knies, Kämpf, Domi – Gregor, Holmberg, Reaves. Rozhodčí: Schrader, Chmielewski – Murchison, Murray Počet diváků: 18 532

New York Islanders New York Islanders : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) Góly:

02:41 Horvat (Palmieri, Dobson)

13:05 Clutterbuck (Cizikas)

46:45 Dobson (Barzal, Horvat) Góly:

26:52 Giroux (Stützle, Norris)

32:25 Chychrun (Chartier, Kelly) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Dobson, Pelech, Pulock, Romanov, S. Aho I, Bolduc – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Engvall – Wahlstrom, Pageau, Holmström – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Sestavy:

Korpisalo (A. Forsberg) – Chabot (A), Sanderson, Hamonic, Chychrun, Bernard-Docker, Brännström – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Tarasenko, Greig, M. Joseph – Batherson, Norris, Kubalík – Kastelic, Chartier, Kelly. Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Cherrey, Murray Počet diváků: 14 911

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:2P (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0) Góly:

18:22 Nečas (Bunting, Kotkaniemi)

55:36 Kotkaniemi (Nečas, Skjei)

64:50 Nečas (DeAngelo, S. Aho II) Góly:

11:24 Bjorkstrand (Schwartz, Oleksiak)

14:52 Shore (Bjorkstrand) Sestavy:

Andersen (Raanta) – Slavin, Burns, Skjei, Chatfield, Orlov, DeAngelo – Teräväinen, S. Aho II, Nečas – Bunting, Kotkaniemi, Jarvis – Martinook, J. Staal, Fast – Lemieux, Drury, Noesen. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Borgen, Dumoulin, Schultz – Kartye, Beniers, Eberle – Schwartz, Wennberg, Bjorkstrand – Tolvanen, Gourde, McCann – Shore, Bellemare, Yamamoto. Rozhodčí: Sandlak, Pochmara – Hughes, McNamara

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : New York Rangers New York Rangers 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Góly:

Góly:

23:32 Fox (Trocheck, Panarin)

32:03 Schneider (Vesey, Fox)

38:09 Lafreniere (Panarin, Schneider) Sestavy:

S. Skinner (Campbell) – Nurse, Ceci, Ekholm, Broberg, Kulak, Bouchard, Desharnais – Kane, Draisaitl, Janmark – Foegele, Nugent-Hopkins, Hyman – Holloway, R. McLeod, C. Brown – Erne, Ryan. Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba, E. Gustafsson, Schneider – Kreider, Zibanejad, Kakko – Panarin, Chytil, Lafreniere – Cuylle, Trocheck, Wheeler – Goodrow, Bonino, Vesey. Rozhodčí: Mclsaac, Rank – Gawryletz, Galloway

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Minnesota Wild Minnesota Wild 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) Góly:

13:57 Konecny (Seeler)

27:28 Couturier (Atkinson, Sanheim)

29:52 Brink (Couturier, Atkinson)

46:44 Tippett (Atkinson)

51:02 Brink (Farabee, Sanheim)

54:46 Sanheim (Foerster, Laughton) Góly:

43:05 Mermis (Maroon, Merrill)

44:30 M. Foligno (M. Johansson, Rossi) Sestavy:

Hart (Ersson) – Sanheim, York, Se. Walker, Zamula, Belpedio, Seeler – Atkinson, Couturier, Tippett – Foerster, Laughton, Konecny – Brink, N. Cates, Farabee – Hathaway, Poehling, Deslauriers. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, Brodin, Addison, Middleton, Merrill, Mermis – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Maroon, Eriksson Ek, M. Johansson – Lettieri, Rossi, M. Foligno – Duhaime, Dewar, Khaira. Rozhodčí: Rooney, Syvret – Marquis, Kelly

Calgary Flames Calgary Flames : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

11:23 Kapanen (Sundqvist)

13:24 Leddy (Hayes, Toropčenko)

57:53 Sundqvist (Thomas) Sestavy:

Markström (Vladař) – Weegar, Hanifin, C. Tanev, Gilbert, Zadorov, Solovjov – Šarangovič, E. Lindholm, Huberdeau – Coleman, Backlund, Mangiapane – Duehr, Kadri, Dubé – Coronato, Hunt, Greer. Sestavy:

Hofer (Binnington) – Parayko, Leddy, Faulk, Krug, Bortuzzo, Scandella, Perunovich – Kyrou, Thomas, Saad – Kapanen, B. Schenn, Bučněvič – Neighbours, Hayes, Toropčenko – Blais, Sundqvist. Rozhodčí: Furlatt, Markovic – Deschamps, Shewchyk Počet diváků: 16 897

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) Góly:

01:41 Point (Sergačjov, Perbix)

06:03 Eyssimont (de Haan, Perbix)

19:19 Stamkos (Kučerov, Sergačjov)

24:01 Hagel (Barré-Boulet, Hedman)

27:29 Paul (Stamkos, Hedman)

45:44 Glendening (Sheary, D. Raddysh) Góly:

Sestavy:

J. Johansson (Tomkins) – Černák, Hedman, Perbix, Sergačjov, D. Raddysh, de Haan – Kučerov, Point, Barré-Boulet – Hagel, Paul, Stamkos – Merelä, Cirelli, Jeannot – Eyssimont, Glendening, Sheary. Sestavy:

Blackwood (28. Kähkönen) – Rutta, Ferraro, Burroughs, Benning, Emberson, Knyžov – Labanc, Hertl, Duclair – Zetterlund, Peterson, Eklund – Hoffman, Sturm, G. Smith – Kunin, Bordeleau, Zadina. Rozhodčí: C. Lee, B. Blandina – L. Suchánek, D. Nansen

Boston Bruins Boston Bruins : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:4P (0:1, 3:0, 0:2 - 0:1) Góly:

21:41 Coyle (Pastrňák, McAvoy)

23:01 Grzelcyk (McAvoy, Poitras)

36:40 Pastrňák (Zacha, McAvoy) Góly:

15:00 Gudas (Vaakanainen, R. Strome)

58:05 Carlsson (Terry, Carrick)

59:45 Terry (Mintjukov, R. Strome)

62:08 McTavish (Carlsson, LaCombe) Sestavy:

Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Shattenkirk, Forbort – Pastrňák (A), Zacha, Marchand (C) – Geekie, Poitras, DeBrusk – Frederic, Coyle, J. van Riemsdyk – P. Brown, Beecher, Boqvist. Sestavy:

Gibson (Dostál) – LaCombe, Fowler (A), Gudas, Vaakanainen, Ljubuškin, Mintjukov – Terry (A), Carlsson, Zegras – R. Strome, McTavish, Vatrano – Silfverberg, Henrique (A), Max Jones – Leason, Carrick, R. Johnston. Rozhodčí: Luxmore, Hebert – Daisy, Knorr Počet diváků: 17 850

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Góly:

23:18 Raymond (Larkin, Seider) Góly:

16:28 Ehlers (Perfetti, Samberg)

17:30 Connor (Morrissey)

50:26 Appleton (Lowry, Niederreiter)

58:58 Niederreiter (Appleton) Sestavy:

Reimer (Husso) – Walman, Seider, Chiarot, Holl, Gostisbehere, Määttä – DeBrincat, Larkin, Raymond – Copp, Rasmussen, Compher – Sprong, Veleno, Perron – Czarnik, Fischer, Kostin. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Lowry, Appleton – M. Barron, Kupari, D. Gustafsson.

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly:

04:40 R. Smith

16:51 R. Smith (Malkin, Rust)

26:00 Eller (Zohorna)

50:35 Crosby (Guentzel) Góly:

Sestavy:

Jarry (Hellberg) – Letang (A), Graves, E. Karlsson, M. Pettersson, Ruhwedel, Shea – Rust, Crosby (C), Guentzel – Rakell, Malkin (A), R. Smith – Zohorna, Eller, D. O'Connor – Carter, Acciari, Nieto. Sestavy:

Georgijev (52. Prosvetov) – Makar (C), Toews, Girard, Byram, Manson, J. Johnson – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Rantanen (A), R. Johansen, Tatar – Drouin, Colton, Wood – L. O'Connor, F. Olofsson, Cogliano. Rozhodčí: K. Nicholson, J. Kea – B. Mills, M. Cormier Počet diváků: 17 154