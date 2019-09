Frk se v Los Angeles zatím neprosadil, na farmu putuje i Vladař

Hokej

Zvětšit fotografii Bostonský gólman Dan Vladař překonaný v zápase s Philadelphií. | foto: Reuters

dnes 12:13

Čeští hokejisté Martin Frk a Daniel Vladař zamířili z přípravných kempů svých klubů NHL na farmu do nižší soutěže AHL. Útočník Frk jde z Los Angeles do Ontaria, brankář Vladař se přesunul z Bostonu do Providence.

Martin Frk, pětadvacetiletý odchovanec Karlových Varů, podepsal po konci angažmá v Detroitu 1. července s Kings roční dvoucestnou smlouvu. Ta mu zaručuje příjem 700 tisíc dolarů v případě působení v prvním týmu v NHL a poloviční plat při pobytu na farmě. V přípravě sehrál Frk dva zápasy a připsal si dva body za gól a asistenci. Před přesunem na farmu zařadili Kings Frka na listinu volných hráčů, odkud si jej jiný zájemce v NHL nevybral. Frkovi skončil roční jednocestný kontrakt s Red Wings na 1,05 milionu dolarů. V uplynulé sezoně dostal příležitost jen ve 30 duelech NHL a zaznamenal v nich gól a pět přihrávek. Brankář Vladař bude hrát za Providence Daniel Vladař, dvaadvacetiletý rodák z Prahy, odchytal za Bruins v přípravě ve dvou zápasech 51 minut a inkasoval z 29 střel šest branek. Na premiéru v NHL Vladař, jehož si Bruins vybrali před třemi lety ve třetím kole draftu jako 75. v pořadí, stále čeká. Nejblíže k ní měl loni v první polovině listopadu, kdy při absenci Tuukky Raska kryl na lavičce ve dvou zápasech záda Slovákovi Jaroslavu Halákovi. Vladař v minulé sezoně v AHL odchytal za Providence v základní části 31 zápasů s průměrem 2,73 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 89,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto. V play off měl v jednom utkání průměr dva inkasované góly a úspěšnost 92,6 procenta.