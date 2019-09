Kouč Detroitu říká Zadinovi: Hokej není jen o krásných gólech. Pracuj

Pokud byste chtěli jednoduchou odpověď, pak vězte, že o nic větší než loni. Na druhou stranu však záleží jen na něm samotném, jak dokáže zaujmout na tréninkovém kempu a v přípravných zápasech.

Místo se teoreticky naskýtá ve druhé formaci, jíž šéfuje centr Valtteri Filppula s třicetigólovým střelcem z uplynulé sezony Andreasem Athanasiouem. Jenže kromě Zadiny o třetí pozici bojují další, například Taro Hirose, jenž v minulé sezoně zaujal: v deseti zápasech za Red Wings nasbíral sedm bodů.

Leccos ostatně naznačuje, že v téhle formaci zatím nastupuje právě on. Zadina se dosud objevoval v lajně vedle Franse Nielsena a Adama Erneho. Je jasné, že v přípravě bude muset excelovat, aby se prokousal výš.

Detroit bral Zadinu jako střelce, i na tomhle však bude muset zapracovat. V uplynulé sezoně dal na farmě v AHL v 59 zápasech jen 16 gólů (celkem nasbíral 35 bodů). Jednu trefu přidal v devíti duelech za Detroit.

Trenér Jeff Blashill navíc od Zadiny očekává, že se změní. Že nebude skórovat jen z pěkných střel.

„Abyste dávali hodně gólů v NHL, tak musíte být silný kolem brány. Musíme umět dávat i upachtěné branky. Bavili jsme se o tom s Filipem a pořád na tom pracujeme,“ pravil kouč.

Zadina v úvodu tréninkového kempu skutečně operuje mnohem častěji před bránou. Zatím se výrazně neprosazuje, ale snaží si vytvořit nové návyky. „Bude to můj nový styl, doufejme, že budu v tomhle prostoru víc produktivní,“ řekl devatenáctiletý útočník v rozhovoru se zámořskými novináři.

A upozorňuje: „Ani tady se nedávají snadné góly. Pořád je to dřina, jen musíte hledat jiná místa, kam mířit. Změna je součástí hokejového života, ne? Nikdo neměl snadnou cestu do NHL. Jsem rád, že jsem mohl strávit rok na farmě. Otevřelo mi to oči, v čem se musím zlepšit. Teď jsem pracoval celé léto a jsem lepším hráčem. Na ledě se cítím výborně.“

Zda bude letní dřina odměněna, to se ukáže v následujících týdnech. Generální manažer Steve Yzerman se o Zadinovi rozpovídal hlavně v souvislosti s turnajem talentů, který se uskutečnil minulý týden, a kde ho pozorně sledoval.

„Ukázal, že umí vypálit, má instinkt střelce. Je mu teprve devatenáct, v minulé sezoně mohl hrát ještě za juniory. V AHL si vedl velmi dobře, prostě si zatím zvykal na profi úroveň. Pořád pracuje na tom, aby byl fyzicky silnější, navíc sbírá zkušenosti. Musí si zvykat na vyšší rychlost hokeje.“

Yzerman přiznal, že Zadinu po svém návratu do Detroitu pořádně neznal, takže informace o něm sbíral především od svých podřízených. A dozvěděl se pozitivní věci. Třeba že má dobrý přístup, otevřenou mysl a chuť zlepšovat se.

„A to jsou předpoklady, aby se skutečně zlepšoval. Jde správným směrem, dělá pokroky,“ poznamenal bývalý slavný forvard.

Zadinova primární role je pochopitelně střílení gólů, v Detroitu však od něj čekají víc. Měl by se stát hokejistou, který se nebojí tvořit. Podle kouče Blashilla je důležité, aby měl hráč víc než jen jednu přednost, protože pak bude mnohem použitelnější. A bude mít tím pádem větší šanci, že se prosadí v NHL.

„Sledoval jsem Zadinu v juniorech a vím, že tam tvořil hru. To se mi líbilo. Je to lepší, než kdyby jen dával góly. Jak pro nás, tak pro něj,“ podotkl Blashill.

Samotný Zadina se po roce na farmě snažil připravit především na vyšší rychlost hokeje. V rozhovoru se zámořskými novináři vykládal, že se vše bude odvíjet podle toho, kolik dostane prostoru, ale také od toho, kolik bude mít trpělivosti.

„Když pak dostanu puk, tak musím bruslit. Musím být chytrý a v pohybu. Pak bude hra snadnější.“

Existuje však ještě jedna zásadní slabina, na které je nutno zapracovat - mentální nastavení. „Filip nemůže být frustrovaný, když nedá gól, musí pořád pokračovat ve hře. Součástí procesu, během kterého se stane plnohodnotným hráčem NHL, je zapracovat na mentální síle. Musí najít způsob, jak si uchovat sebevědomí, když se nedaří, jak by si představoval,“ zdůrazňuje Blashill.