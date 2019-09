Zelenáči blízko snu. Start NHL se blíží, jaké mají šance čeští dravci?

Vletí jako dravec i do NHL? Bude devatenáctiletý útočník novým vyslancem ze země, která v minulosti zásobovala zámoří houfy skvostných hokejistů?

Lauko zvládl v Bostonu kouzelné sólo za devět minut, které počátkem týdne v přípravě proti Philadelphii dostal k dispozici.

„Pořád kmitá nohama, umí se dostat soupeři pod kůži, dobře střílí, ale musí to dokazovat každou noc,“ upozorňoval kouč Bruce Cassidy. A zanedlouho bylo jasněji.

Jakub Lauko přijímá gratulace od bostonských spoluhráčů po gólu proti Philadelphii.

Ne, Laukův čas ještě nepřišel. Za týden, kdy odstartuje 103. ročník slavné ligy, čeká chomutovského teenagera místo debutu v týmu s Pastrňákem a Krejčím trochu jiná výzva. Z prvního týmu Bostonu už byl převelen na farmu, kde trenéři rozhodnou, zda nebude pro českého mladíka cennější sbírat zámořské zkušenosti v juniorské lize.

„Mančafty NHL jsou v tuto chvíli z 98 procent složené,“ říká mládežnický kouč Robert Kaše, jenž vedl i Lauka. „Jedno místo může být volné kvůli zranění a o druhé může bojovat třeba dvacet vlčáků.“

Oznámení o přesunu v přípravném kempu slyšel jeho syn David ve Philadelphii. „Jediné, co mu řekli, bylo, že s ním byli velice spokojení,“ popisuje Kaše senior. „Pro kluky je to velice složité. Musí makat dál. Jakmile ukážou slabinu a zklamání, lidé v organizaci to vnímají.“

Do kempů týmů NHL zasáhla přes padesátka Čechů, jejich počty s blížícím se startem sezony podstatně řídnou.

Za posledních 24 hodin na farmy putovali nadějní brankáři Vladař (Boston) nebo Kořenář (San Jose). A ani na farmu se třeba nevmáčkl pozoruhodný snaživec Pekař (Buffalo) nebo bek Král (Toronto), kteří ještě míří do juniorských lig. A (nejen) řada dalších junáků na hraně naznačuje, že český hokej nezažije v zámoří průlomovou sezonu.

Spíš naopak.

Jaké nováčky bude mít v soutěži, v níž čím dál výrazněji vládne nespoutané mládí?

Zkušení zelenáči. A ročník 99

Česko dodá spíš „zkušené debutanty“. Příští týden s největší pravděpodobností čeká premiéra chicagského Dominika Kubalíka.

Dominik Kubalík v dresu Chicaga.

Trvalé místo v NHL nalezne i další prověřený reprezentant Pavel Francouz, jenž bude v Coloradu brankářskou dvojkou.

V New Yorku by u přerodu Rangers mohl zbýt flek pro obránce Libora Hájka, jenž si před zraněním ramena otestoval NHL v březnu. „Často záleží, jestli organizace buduje nový tým, nebo ho skládá pro Stanley Cup,“ podotýká kouč Kaše.

Do omlazené, leč už v minulé sezoně úspěšné Caroliny by mohl zapadnout Martin Nečas. Ze středu útoku se podle analytiků posune na křídlo třetí formace, kde má prokázat, že téměř celosezonní adaptační kurz v AHL se vyplatil.

Martin Nečas ze Charlotte se raduje po zisku Calder Cupu.

Do předběžných sestav zatím naopak nepatří jiný opěvovaný talent z ročníku 1999 a nejvýše draftovaný Čech za poslední dekádu. Filip Zadina v Detroitu, na rozdíl od jmenovce a krajana Hronka, ještě nepřesvědčil, že plnohodnotně zvládne roli v NHL.

„Občas se snaží až moc,“ řekl kouč Jeff Blashill. Mladý kanonýr si těžce zvyká, že mu trefy nepřibývají jako v juniorských letech. „Abyste dávali hodně gólů v NHL, musíte být silný kolem brány a dávat i upachtěné branky,“ dodal Blashill. V přípravných duelech se neprosazuje ani Nečasův a Zadinův vrstevník Martin Kaut, jehož loni v 1. kole draftovalo Colorado.

Z extraligy do NHL? Teď ne

Další zelenáči se budou muset ukrutně snažit a také mít i pořádnou kliku, aby letos nakoukli do NHL. Patří mezi ně například brankář Vítek Vaněček ve Washingtonu, beci Mašín v Tampě a Zbořil z Bostonu.

54 Čechů se zapojilo do kempů klubů NHL, řada z nich je už ale opustila. 33 našinců bylo na soupiskách před startem loňské NHL, letošní číslo bude podobné 8 dní zbývá do zápasu Chicaga s Philadelphií v Praze. Celá NHL startuje 3. října

V noci na středu se ještě mihli v sestavě Winnipegu Kristián Reichel s Michaelem Špačkem. Nenápadně se blíží ke splnění snu Lukáš Jašek, byť ho Vancouver poslal na farmu, v přípravných partiích zaujal.

Jedenadvacetiletý útočník patří mezi šestici extraligových hráčů, kteří před sezonou 2018/2019 podepsali kontrakt s týmy z NHL, což opakovaně a hrdě prezentovali i zástupci svazu. Od té doby z domácí ligy přímou trasou nezamířil jediný hokejista na rozdíl od nejvyšších soutěží ve Finsku nebo Švédsku, které vyslaly za oceán kolem dvacítky borců.

I proto se před blížící se NHL čeští fanoušci nebudou učit dlouhé seznamy nových jmen. Spíš si musí přát, aby čest uhájili zavedení borci jako Voráček, Hertl, Gudas nebo Mrázek.