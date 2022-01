Vypadá, jako by v NHL hrál roky. Zelenáč Galvas okouzlil Chicago

Náhlý výpadek obránců týmu Chicago Blackhawks mu minulý týden umožnil zahrát si NHL.

Po brankářích Vejmelkovi s Dostálem a útočnících Reichlovi s Raškou se dvaadvacetiletý Galvas stal pátým krajanem, který si v aktuálním ročníku připsal první start v NHL. Na rozdíl od kolegů z pole i dalších jiných debutantů se ale Galvas zásadně vymyká. Při premiéře si nestřihl několikaminutovou epizodku, po níž zase mazal do záložního týmu v AHL.

Za Blackhawks zvládl už tři starty, další může přidat v noci na dnešek v Seattlu. Galvasův dosavadní pobyt na ledě se zprůměroval na 20 minutách za zápas. Nastoupil v elitní přesilovce s hvězdným Kanem či Toewsem, bránil v oslabeních. A bonus? Chicago coby jeden z nejhorších týmů současné NHL všechny mače se zelenáčem v sestavě vyhrál.

„Věděl jsem, že je to dobrý hokejista, ale překvapil mě, jak parádně hrál,“ poví i skaut Chicaga Karel Pavlík. „Od druhého střídání v prvním zápasu vypadal, jako kdyby hrál NHL roky. Bylo to až neskutečné. Nebál se, podržel puk, dobře četl hru, dokázal nahrát. Navíc výborně pracoval v defenzivě, pokrýval hráče, bruslařsky stíhal.“

Dominik Kubalík (vlevo), Alex DeBrincat a Jakub Galvas (vpravo) z Chicaga se radují z gólu v duelu s Columbusem.

Galvas dává vzpomenout na členy zlaté generace, kteří na přelomu tisíciletí po přechodu do zámoří okamžitě zaujímali důležité role v týmech. Galvasův příběh se liší, jeho posun je pozvolnější.

Zatímco jeho vrstevníci z ročníku 1999 jako Nečas, Chytil nebo Zadina už pár sezon sbírají starty v NHL, on zůstával v Evropě. „Celkově obránci vyspívají později,“ vysvětluje skaut Chicaga. „Kuba byl po fyzické stránce slabší, potřeboval zesílit i trochu zapracovat na defenzivní činnosti. Myslím, že se rozhodl dobře, když po draftu vydržel v Česku. Potom odešel do Finska, kde se zlepšoval, a až pak do Ameriky,“ dodává Pavlík.

Právě on hubeňoura z Moravy slavným Blackhawks doporučil. Galvas už od sedmnácti hrával za Olomouc v nejvyšší soutěži. První sezonu tvořil nevšední obrannou dvojici s otcem Lukášem – zavedeným extraligovým poctivcem, jehož potomek záhy převýšil.

„Viděli jsme v něm potenciál. Má výborné hokejové myšlení,“ říká Pavlík. Galvase hokejovým slangem označuje za two-way beka. Zadáka platného na obou stranách kluziště, kteří jsou v NHL tuze žádaní. „V klubu byl chválený už na začátku sezony na farmě v Rockfordu. Zaznívalo, že by měl dostat šanci,“ přibližuje český skaut Blackhawks. „Umí hrát klidně a chytře, ale není snadné to přenést do NHL,“ říkal i hlavní kouč Blackhawks Derek King. „On to ale zvládl.“

I přes veškerou chválu je zřejmé, že po vyprázdnění marodky může očekávat převelení do AHL. Perfektní vstup na nejslavnější ledová jeviště ale přináší příslib, že nevelký počet českých zadáků se může zvýšit.

„Je dobře, že dostal čichnout k NHL. I kdyby jen na deset zápasů. Záleží na trenérech, zda mu dají stabilně prostor už v příští sezoně,“ líčí Pavlík. „Myslím, že by měl dostat šanci dohrát už tuhle sezonu.“