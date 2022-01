Ironická partnerka = klidný Galvas. Nahrávat Kaneovi? Jasně, není problém!

V Americe tráví první měsíce. Zatímco jiní čekají na splnění snu roky, Galvas hned napoprvé oslnil.

Téměř 24 minut hry.

Výsostná pozice na přesilovce vedle hvězd Kanea či DeBrincata.

Jedna střela na bránu.

„Mám úplně plný telefon gratulací. Od rodiny, kamarádů, bývalých spoluhráčů a manažerů z Olomouce i Finska. Jsem obrovsky vděčný, že mi tak drží palce,“ poví Galvas ve středu večer. Jen pár hodin po vítězném debutu, Chicago uspělo na ledě Columbusu 4:2.

Užíváte si to?

Jsem jako ve snu. Před rokem bych neřekl, že hned první sezonu za mořem naskočím v NHL. Vím, že někdo může říct, že jsem to zvládl jen díky covidu, ale realita je taková, že ze všech kluků vybrali mě. Na ranním rozbruslení jsem byl hodně nervózní, pak to ze mě spadlo.

Kdo vás uklidňoval?

Spoluhráči říkali, ať jsem v pohodě. Tým se před zápasem nahecoval, pak jsem vyjel na led, všude jsem viděl lidi s transparenty... Měl jsem radost, příjemné přivítání. A samozřejmě pomáhá partnerka.

Je s vámi v Americe?

Od začátku. Bylo to trochu složitější kvůli vízům, ale jsme spolu pět let, vyhovuje mi, když jsme spolu, protože mě každý den podporuje. Hrozně obdivuju, jak se o mě stará. Vyměnila školu, aby mohla být se mnou a dělala mi zázemí. Před každým zápasem mě fakt uklidní, když spolu mluvíme. Bez ní by to bylo o dost těžší.

Jak vás uklidňuje?

Ona je vážně vtipná. Vždycky řekne něco ironického, třeba že stejně další zápas nenastoupím, že můžu zůstat v klidu. A mě to opravdu uklidní. (smích)

Sleduje zápasy osobně?

V Rockfordu ano, za Chicago jsem nastoupil v přípravě třikrát pokaždé venku, teď při premiéře taky. Tak možná v pátek mě uvidí poprvé v dresu Chicaga proti Montrealu. Vlastně ani nevím, jestli to tak prožívá, vždycky říká, že jí to je jedno (smích).

Z pozadí videohovoru se ozve výmluvné ohrazení partnerky: Neříkám!

Jakub Galvas se uculí a poví: Tak prý ne, prý neříká.

Budete partnerku hledat v hledišti, až dáte gól?

No, to bych musel nejdřív zjistit, kde bude sedět! Vůbec nevím, to bude těžké. Uvidíme.

Kdy jste se vlastně dozvěděl, že nastoupíte v NHL?

Ten den po snídani. Ve Vegas jsme měli den volna, tam se netestovalo, to až po příletu do Columbusu. Nejdřív vyšel pozitivní test obránci McCabeovi a já měl nastoupit ve třetí obraně s Calebem Jonesem. Pak se ale ukázalo, že má covid i Calebův bratr Seth a mě posunuli do druhé za Stillmanem. Že budu hrát i první přesilovku, mi řekli po obědě. Velké překvapení.

To věřím.

A to jsem poslední zápasy na farmě v Rockfordu přesilovky ani nehrál. Je neuvěřitelné hrát s Kanem a DeBrincatem. Jiný svět. Prohodili jsme pár slov, jak to hrát, tak jsem jim řekl: Jasně, není problém! Nic složitého. (smích)

Jak jste uvažoval, komu nahrát, když jste dostal puk na modré?

Kluci mi říkali, že když bude vyloženě lajna a Stromer (Dylan Strome) bude před bránou, ať klidně zkusím vystřelit, ale dvakrát mě dobře vyblokovali. Tak jsem to dal vždycky Kaneovi a čekal, jestli mi to vrátí, nebo něco vymyslí.

Pomáhá, že jste dva roky působil ve Finsku? Říká se, že z tamní ligy bývá lehčí přechod do zámoří.

Finská liga mě nachystala, určitě stylem bruslení. Udělal jsem správný krok a stojím si za ním. I když jsme s Jukuritem neudělali play off, pro můj rozvoj to bylo parádní angažmá.

Co v Chicagu mimo led, můžete vyjít z hotelu?

Chtějí, abychom všude nosili roušky a pohybovali se obezřetně, ale vyložený zákaz nemáme. Jen musím říct, že Chicago je úplně jiné než evropská města, musíme si trochu zvykat.

V čem?

Když to srovnám s Finskem, tam je neuvěřitelná příroda, klid a bezpečí. Lidi vypadali, že jsou v pohodě. Tady je to trochu těžší, v Chicagu je blázinec a všude beton. Na druhou stranu je pravda, že New York je ještě horší. Ale nedá se nic dělat, tady je nejlepší liga světa.

A co Rockford?

Myslím, že zrovna farma Chicaga má perfektní zázemí a starají se o nás kvalitně, jen tam není moc co dělat. Je to takové menší městečko a má čtvrtě, kterým bývá lepší se vyhýbat. Už jsme párkrát slyšeli i nějakou střelbu, nic příjemného.