Chicago mě odepsalo, vypráví Galvas. Novou etapu odstartuje ve Švédsku

Avšak pozvánky se nedočkal. Teď se už těší na opožděné líbánky i na novou výzvu ve švédském Malmö.

Před sezonou jste mi líčil, jak velkou chuť máte prosadit se v Chicagu. Kdy se to ve vás zlomilo?

Rozhodně to nebylo tak, jak psal jeden novinář v zámoří, že jsem byl rozhodnutý od začátku sezony. Zlomilo se to až poslední měsíc. Hodně kluků bylo povolaných nahoru a já byl skoro jediný, kdo celou sezonu nebyl. Na konci ledna jsem tlačil na agenta, aby od manažera Blackhawks zjistil, jak na to jsem. Po pár týdnech jsem dostal odpověď, že jsem čtvrtý na call-up mezi obránci, což znamená, že téměř nemám šanci se tam dostat. To by museli být tři zranění a nahoře taky.

To vás muselo zarazit.

Bylo hodně těžké to vzít, protože jsem furt věřil. Chvíli předtím jsme se bavili s trenérem z AHL, ukazoval mi statistiky, že mám nejlepší rozehrávku v týmu a že to určitě ukáže nahoře. Dalo mi to naději, ale pak přišla tahle zpráva. Musím se přiznat, že jsem o odchodu přemýšlel už v průběhu sezony, akorát byl problém, že trejdové období v Evropě končí 15. února a trejdy v Americe 3. března. Prostě jsem to nechtěl vzdát v půlce sezony, protože jsem si uvědomoval, že bych toho mohl litovat, kdyby šance přišla. Tak jsem se rozhodl zabojovat, nenechat to klukům na farmě zadarmo. Jsem rád, že jsem to udělal. Nechal jsem tam vše, nevyčítám si nic. Ale sezona mě strašně zklamala.

Vysvětlil vám někdo z klubu, proč další šance nepřišla?

Ze zápasů v NHL jsem měl výborný pocit, vůbec jsem si nepředstavoval, že je možnost, že už nedostanu ani zápas. Doufal jsem, že bude záležet na tom, jak budu hrát. Asi to není jen o výkonech. Ne každému se líbím. Před sezonou se změnil trenér, také hrál v NHL. Byl to spíš rváč, hrál defenzivní hokej.

Luke Richardson.

Uměl hitovat, hrál jednoduše. Já mám rád rychlou rozehrávku, ale prostě nemám ta kila, výšku.

Ale současná NHL přece přeje hráčům, co hrají rychle.

Celou sezonu jsem si říkal, že nechápu, proč se tak rozhodli. Přece potřebují i někoho, kdo rozehraje útočníkům. Tento přístup mě mrzel, asi mě odepsali. Čekají na své další talenty, kterých je vždy hodně a jsou mladší. Mohou se jim víc věnovat, já už mám přece jen za chvilku dvacet čtyři. Musím jejich rozhodnutí akceptovat.

Dobrá zkouška?

Nejtěžší sezona, co se týče psychiky. Nechtěl jsem ukázat, že mě to štve. Snažil jsem se hodně pracovat, každý den jsem chtěl předvést maximum. Jsem pyšný, že jsem to zvládl aspoň takhle.

Takže ani na jednání o nové smlouvě nedošlo?

V dubnu jsem chtěl už něco podepsat. Čekala by mě asi kvalifikační nabídka, zůstal bych s dvoucestným kontraktem. Nedávalo mi to smysl, když jsem necítil šanci dostat se nahoru a není pro mě cíl hrát v AHL, není mi dvacet. V dubnu jsem chtěl něco podepsat, abych měl klid. Chtěl jsem do top soutěže v Evropě a jsem rád, jak to dopadlo.

Chicago prochází přestavbou, skončilo třicáté a uzavřela se éra ikon Kanea s Toewsem. Loterie draftu vyšla, klub získal jedničku Conora Bedarda. Nemrzí vás, že si to s ním nedáte?

Samozřejmě bych chtěl tak skvělého hráče poznat. Dbají na to, že posílají mladé hráče rozehrávat na farmu, tak jsem zvědavý, jestli ho tam taky pošlou, nebo bude výjimka. Organizaci zvedne, to je jisté.

Jakub Galvas (vpravo) z Chicaga atakuje montrealského útočníka Ryana Poehlinga.

Už teď fanoušci vykupují permanentky.

Když lidé ucítí, že by to mohl být další Kane, přivalí je to zpět. Minulé sezony to nebylo nic moc.

Jaký dojem na vás zanechali hvězdní Kane s Toewsem?

Velcí profesionálové. Neměl jsem moc čas se s nimi pobavit, ale poznal jsem je aspoň trošku a vážím si toho. Vidět tyhle hvězdy byl zážitek. Toews končí, Kane šel do Rangers, organizaci spadl kámen ze srdce, že byli první ve volbě draftu.

A vaše další zážitky ze zámoří?

Zápasy v NHL, hlavně ten první – obrovská zkušenost, 23 minut, neskutečná porce. Měl jsem strašnou radost, že se mi to tak povedlo, o to víc mě mrzí, štve, že jsem nedostal další šanci. Kdybych nehrál dobře, tak si řeknu, že na to nemám, ale cítil jsem, že bych měl dostat šanci. Je potřeba ale i štěstí, aby vás měl nějaký trenér rád a dal vám příležitost třeba na půl sezony. Od toho se už dá odrazit i do jiné organizace.

Nechtěl jste zkusit kemp jinde?

Doufal jsem, že by mohl vyjít trejd. Kdyby mi nedali kvalifikační nabídku, tak bych to mohl zkusit, ale kdyby mi ji dali, zůstal bych ve stejné organizaci, což jsem nechtěl. Věřím, že jsem si vybral správnou cestu. V hlavě si nechávám motivaci vrátit se do NHL.

Blackhawks jste vyměnil za Redhawks. V Malmö máte smlouvu na dva roky, které vám mohou pomoct být zase lepším hokejistou.

S trenérem z farmy jsme se bavili, že kluci jako Kempný nebo Rutta šli do NHL ve dvaceti šesti, že jsem furt mladý a může být o mě zájem.

V Evropě byl. Mohl jste se si vybírat ve Finsku i Švédsku.

Jelikož je Rusko zavřené, tak plno top kluků je ve Švýcarsku nebo Švédsku, míst je opravdu málo. Ani nevím, jestli bude ve Švédsku nějaký druhý český bek. Pro mě je super hrát ve švédské lize, strašně se těším. Očekávám zase dřinu. Za posledních pár let měním další zemi.

Stává se z vás dobrodruh?

Baví mě to. Pak si třeba ještě zkusím Švýcarsko, všechny ty hokejové země.

Není vám líto, že chybíte na světovém šampionátu?

Manažer pan Havlát mi volal v dubnu, jestli mám zájem. Byl jsem moc rád, už dva roky jsem nebyl v repre, strašně rád bych reprezentoval. Byl jsem ale nastavený, že chci s Rockfordem dojít co nejdál v play off. Postupem přes první kolo se pro mě zavřely dveře. Vrátil jsem se v neděli a to byl poslední přípravný zápas reprezentace. Pod trenérem Jalonenem jsem nehrál nic, slyšel jsem, že se rád s hráči nejdřív pozná, zjistí, jak se budou hodit v sestavě, tím to bylo pro mě uzavřené.

Jakub Galvas v reprezentačním dresu

Objíždění evropské Tour byste se od příštího ročníku nebránil?

Byl bych moc rád, kdybych se do reprezentace vrátil. Mám krásné vzpomínky. I na českou šatnu. To je hezká změna.

Doporučil vám návrat do Evropy i táta, někdejší extraligový šampion?

Chtěl jsem slyšet i jeho názor, ale rozhodli jsme se my se ženou.

Vidím na vás obou, jak se na evropský styl života těšíte.

Těšíme se moc na přírodu ve Švédsku, v Americe jsem si to nezamiloval. NHL je neuvěřitelná paráda, ale život jsme nežili, jen pracovali. Je tam hodně betonu, těžko si najít hezká místa, kde si fakt můžete od všeho odpočinout, ale jsou. V Chicagu se měnil starosta, kluci říkali, že pravidla tam skoro nebudou platit.

Měl jste obavu o bezpečnost?

V Rockfordu jsme bydleli v centru a na parkoviště vedla temná ulička jako z filmu. Nebylo to příjemné. Párkrát jsem slyšel rány v noci, nemohl jsem první dny spát. Pak jsem si zvykl, ale cítil jsem, jak mi srdce bušilo, musel jsem spát na pravé straně.

Pořídil jste si pepřový sprej?

Ema odletěla dřív, byl jsem tam sám. Nechápu, jak to mohla sama dávat, když jsem byl na tripech. Je skvělé, jak se o mě postarala. Kamarád si koupil baseballku k posteli, já měl golfové hole. Teď v Olomouci vedle nás staví, taky se ozvaly rány a hned jsem se lekl, že se i tady střílí. Ve Švédsku bude život klidnější.

Jakub Galvas a jeho otec Lukáš Galvas

S Emou jste měli svatbu před dvěma lety utajenou, narychlo – i proto, aby vám to usnadnilo cestování do Ameriky v době covidu. Jak nesli prarodiče nečekané oznámení, že jste už svoji?

Rozhodli jsme se ze dne na den, že zajdeme na úřad a uděláme to rychle, aby mohla odcestovat se mnou. Ulehčilo nám to život.

Ema Galvas: Ale bylo z lásky! Věděli to jen rodiče a sourozenci. Kubovi jsem už před šesti lety říkala, že svatba bude pláž, plavky a svědci, co si zaplatíme. Někdy mám myšlenky, že jsem neměla šaty, ale když mi kamarádky říkají ty pálky za svatby, tak radši cestujeme, obletíme celý svět. Vývoj manželství neurčuje svatba.

Jakub: Taky jsem tě požádal o ruku přesně rok po svatbě. Ema: A teď jedeme na líbánky, autem projedeme Itálii.

Jakube, do extraligy v Olomouci naskočil i váš sedmnáctiletý bratr Tomáš. Co na něj říkáte?

Jsem za něj rád, doufám, že ho to ještě víc motivuje, že zažil tu atmosféru a bude chtít na sobě ještě víc pracovat než doteď. Je hodně slušný hráč na svůj věk, ale já taky furt hledám, co zlepšit. Když bude pracovitý, má velkou šanci se uchytit v extralize a možná ještě výš.

A co musíte zlepšit vy, abyste se uchytil v NHL?

Změnit organizaci, to je základ.