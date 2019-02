Kovalčuk dostal v NHL druhou šanci. A vypadá dobře, chválí ho kouč LA

Kovalčuk už zase válí v elitní formaci po boku Anžeho Kopitara a Dustina Browna. Tahle trojka spolu odehrála už pět zápasů a ruská hvězda v nich nasbírala čtyři body (1+3).

To je velká změna: v předchozích osmnácti duelech totiž vstřelit jen dva góly, ke kterým si připsal jedinou asistenci. Celkem v šestnácti případech nebodoval vůbec, byť na ledě pravidelně strávil od 12 do 21 minut.

„Je něco jiného být v první lajně, tam se člověk cítí líp. Jste víc v zápase a vytváříte víc šancí pro spoluhráče i pro sebe,“ reaguje Kovalčuk.

Jeho lajna od 5. ledna, kdy spolu poprvé nastoupila proti Edmontonu, vyprodukovala pět gólů a sedm asistencí. Na ledě si rozumí. Vše funguje. Což je nejzvláštnější, protože tahle chemie na začátku sezony vůbec nefungovala.

„Tehdy nám to opravdu nešlo a trenér nás rozdělil. Někdy to tak prostě je, že vás po čase dají zpátky a najednou to jde. Je legrační to sledovat,“ culí se slovinský centr Kopitar.

Smůla pro bývalého kouče Johna Stevense a štěstí pro jeho nástupce Willie Desjardinse. Produktivitu své elitní formace Kings nutně potřebují, byť všichni tuší, že bude velice těžké tuhle sezonu ještě zachránit.

Los Angeles jsou totiž stále poslední v Západní konferenci a vlastně i v celé NHL. A výsledky stále nejsou extra přesvědčivé: ze zmiňovaných pěti duelů s Kovalčukem v první pětce tým zvítězil jen dvakrát.

Bude potřeba ještě přidat. Góly musí začít střílet především Kovalčuk, který jich má na kontě teprve osm, což je číslo, na které před odchodem do Ruska obvykle dosáhl už říjnu, nejpozději v listopadu.

„Musel jsem si zasloužit důvěru trenéra. Desjardins sem přišel a neznal mě. Musel jsem se mu ukázat a každý den pracovat na sto procent. Na druhou stranu bylo jasné, že se ve 35 letech nezměním. Musel vědět, že v tomhle věku nezměním způsob své hry,“ vykládá Kovalčuk.

Vypadá to, že důvěru ruský útočník skutečně dostal: v sobotu proti Pittsburghu odehrál téměř 21 minut, což byl jeho třetí nejvyšší čas v sezoně. Jeho celkový průměr, který se nyní drží na necelých 17 minutách, by mohl být větší, kdyby Kings hráli víc přesilovek. Teď jsou v tomto ohledu čtvrtí nejhorší v lize.

„Pro mě zásadní zpráva, že jsou jeho výkony mnohem stabilnější. Myslím, že se mu vedle Kopitara s Brownem daří, je kreativní. Podle mě k nim zapadne,“ těší kouče Desjardinse.