Kovalčukova krize graduje. Po kritice trenéra neodcestoval s týmem

„Rozhodl se zůstat doma,“ sdělil zámořským médiím generální manažer týmu Rob Blake. „Při jeho nízkém vytížení je lepší zůstat, pořádně potrénovat a zapracovat na dovednostech,“ dodal funkcionář Kings.

Toto oficiální zdůvodnění sice zní logicky, odpojení Ilji Kovalčuka od týmu ale předcházelo několik událostí. 35letý útočník odehrál poslední zápas 18. března proti Winnipegu (1 asistence, čas na ledě 13:28), v dalších čtyřech zápasech jej kouč Willie Desjardins odstavil do pozice zdravého náhradníka.

To rozčílilo Kovalčuka natolik, že se do hlavního trenéra pustil v rozhovoru pro server The Athletic. „Od chvíle, co přišel Willie, nedostávám šanci. Hraju pět šest minut za zápas,“ postěžoval si Kovalčuk.

Ve svém tvrzení přeháněl, jeho ice-time se v této sezoně dostal pod deset minut jen ve třech případech, průměrně strávil na ledě přes 16 minut. Od Desjardinsova příchodu na začátku listopadu, kdy nahradil odvolaného trenéra Johna Stevense, je však Kovalčuk nespokojený.

„Odehrál jsem pár záparů po boku Anžeho (Kopitara), šlo nám to, dávali jsme góly. Desjardins nás ale stejně rozdělil a už to nebylo ono,“ pokračoval v kritice nejlepší střelec NHL sezony 2003/04.

V lednu to přitom vypadalo, že je krize zažehnána, když se Kovalčuk do elitní formace ke kapitánovi Kings vrátil. Světlý moment sezony ale netrval příliš dlouho, ruský veterán se znovu začal propadat sestavou a nakonec z ní vypadl úplně, což vyústilo v současnou krizi mezi ním a Desjardinsem.

Vítěz loňské olympiády v Pchjongčchangu se opřel i do strategie svého trenéra. „To je snad nejhorší. Vůbec neobehrává mladé kluky. Hraje na sedm beků, to je jeho nová strategie,“ nebral si Kovalčuk servítky.

V konečné fázi prachbídné sezony je už ale se svým osudem smířený. „On je trenér a je zodpovědný za výsledky. Co s tím nadělám? Nezbývá mi než trénovat a ukázat mladším hráčům, že se taková věc může přihodit každému.“

Ilja Kovalčuk se po pěti sezonách v KHL vrátil do zámořské ligy a s Los Angeles podepsal lukrativní kontrakt na tři roky za 18,75 milionu dolarů. I přes občasné záblesky se ale zdá, že grandiózní spojení nakonec skončí fiaskem.