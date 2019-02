Kovalčuk nevybral vítězný tým. Z Los Angeles je prý ochotný odejít

O možné výměně informoval minulý týden Pierre LeBrun, novinář z webu The Athletic, který napsal, že Ilja Kovalčuk je „rozhodně k dispozici“. Tedy že Kings jsou připravení vyjednávat s dalšími kluby o výměně 35letého Rusa a že sám útočník je prý ochotný odvolat smluvní klauzuli o nevyměnitelnosti, pokud přijde správná nabídka, a souhlasit s výměnou.

Kovalčuk se netají tím, proč se po pěti letech v ruské KHL opět vrátil do NHL. Také je to téměř rok, co tehdy pár hodin po zisku zlaté medaile na zimní olympiádě v Pchjongčchangu Kovalčuk prohlásil slova o plánovaném návratu do NHL.

„Pokusím se vyhrát Stanley Cup, abych vstoupil do Triple Gold Clubu,“ řekl pro ruský web Sport Express. V překladu to znamenalo, že chce patřit mezi nemnoho šťastlivců, kteří vyhrají mistrovství světa, olympiádu i NHL.

Pro svůj cíl v červnu 2018 vybral Los Angeles Kings, šampiony NHL z let 2012 a 2014. Odmítl před létem několik dalších vážných zájemců, o Kovalčukovy služby stál Boston, San Jose i třeba Vegas (všichni nyní počítají s play off). Kovalčuk doufal a předpokládal, že u Kings má největší naději. Proto podepsal tříletý kontrakt v celkové hodnotě 18,75 milionu dolarů společně s klauzulí o nevyměnitelnosti.

Jenže se svou sázkou narazil, možná až příliš tvrdě. Kings jsou po 57 zápasech třetí nejhorší celek ligy, s play off už moc nepočítají, i proto se vzdali svého stěžejního beka Jakea Muzzina (vyměněn do Toronta). A protože se datum 25. února a s ním uzávěrka přestupů blíží, Kovalčuk začíná být pro určitý počet klubů zajímavým, i když trochu riskantním artiklem.

Jak se třeba zachovají kluby, které Kovalčuk před sezonou odmítl? Budou přemýšlet obchodně a projeví o něj opět zájem? Nebo ho přehlédnou? Další kluby může strašit vyšší věk nebo fakt, že šestimilionový Kovalčuk nasbíral ve 46 zápasech jen 26 bodů. A co teprve celková statistika +/-, která počítá účast hráče na ledě při inkasovaných a vstřelených brankách. Kovalčuk je v současné sezoně na mínus 17, za celou svou kariéru na mínus 133.

Výhodou je, že Kings za Kovalčuka nebudou požadovat tolik, kolik budou stát jiní - hvězdnější - kandidáti na výměnu. Artěmij Panarin z Columbusu, Matt Duchene či Mark Stone z Ottawy i třeba Mats Zuccarello budou pro některé kluby příliš drazí. Kovalčuk tak představuje hráče s tvrdou střelou a kvalitním bruslením za přijatelnější protihodnotu.

Web The Athletic nabízí jako příklad Washington Capitals, kde by Kovalčuk mohl zapadnout do skvadry ruských spoluhráčů (Jevgenij Kuzněcov, Alexandr Ovečkin, Dmitrij Orlov), nebo San Jose s trenérem Peterem DeBoerem, pod nímž Kovalčuk hrál dříve za New Jersey, či Boston, kde by mohl zapadnout do druhé lajny k Davidovi Krejčímu. Nakonec zmiňují i Columbus, který by mohl mít zájem jako náhradu za případnou ztrátu Artěmije Panarina.

Ilja Kovalčuk se po pěti letech vrátil do New Jersey, tentokrát jako soupeř. Fanoušci ho vybučeli, on stejně dal gól: