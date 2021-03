Osm zápasů = osm bodů. Hertl válí, příště oslaví 300. bod v NHL

Nebýt několika nepříjemných zranění kolene, mohl na tom být Hertl mnohem líp. Kvůli nim však stihl za necelých osm sezon v dresu San Jose nastoupit do 478 zápasů, především se ale musel pokaždé vracet do formy.

Pozitivní je, že vždy dokázal, jak to zvládá. Přesvědčuje o tom i nyní, pro Sharks se stal rychle jedním z klíčových hráčů. Okamžitě se zařadil na pozici centra druhé formace vedle veterána Patricka Marleaua s Timem Meierem. Nechybí ani v elitní přesilovkové formaci.

A kdo ví, jestli se sestavou neposune ještě výš, protože kapitán týmu a centr první pětky Logan Couture musel kvůli zranění odstoupit z nočního zápasu proti Los Angeles.

Podívejte se na poslední Hertlovu trefu proti Los Angeles:

V něm Hertl pečetil výhru svého týmu gólem na 4:1. Byla to důležitá trefa pro psychiku týmu. A především padla po krásné individuální akci: slávistický odchovanec při ní najel do pásma a zprava vybruslil mezi kruhy, odkud chytře vypálil zpoza clonících hráčů.



Pro úspěch týmu dělá i věci navíc. Například před týdnem se pustil do rvačky, aby pomstil spoluhráče a nabudil ostatní poté, co Mark Stone z Las Vegas nevybíravým způsobem narazil jeho parťáka Meiera na hrazení. Rozhodčí nechali hru plynout, tak ji přerušil Hertl a shodil rukavice.



Sám si tehdy připsal i dvě asistence, jenže nezabránil porážce. A když Sharks následně dvakrát padli i se St. Louis, zkroušeně říkal zámořským novinářům: „Je to frustrující, protože nehrajeme špatně, vypracováváme si šance, jenže místo toho zbytečně inkasujeme. To nás zabíjí, protože pokaždé tvrdě pracujeme a není to odměněno body, které tolik potřebujeme. Zasloužili bychom si jich víc.“

Podívejte se na předchozí Hertův gól proti St. Louis:

Situace se zlepšila až nyní, San Jose dvakrát porazilo Los Angeles, na které z předposlední pozice Západní divize ztrácí už jen dva body. Navíc má oproti nejbližším soupeřům zápas k dobru.

Ke spokojenosti je ale i tak hodně daleko.

Na druhou stranu není všem dnům konec. Hertl brzy pokoří osobní bodový milník, na dohled je i pětistovka odehraných zápasů. Sebevědomí díky výkonům a číslům stoupá, jeho role v týmu také.