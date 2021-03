Kluk Hertl dospěl. Miluje synův úsměv, vybírá mu oblečení, jen v práci má trable

Čísla by jistě byla vyšší, kdyby útočníka pocházejícího z pražského Šeberova neprovázela zlomyslná smůla. Po řadě zranění ho naposledy sklátila v únoru. „To už snad není pravda. Zrovna já jako jediný z týmu dostanu covid!“ lamentoval v rozhovoru pro MF DNES. „Čtrnáct dní jsem nic nedělal, nemohl jsem ani cvičit. Nebylo nic jednoduchého se pak rychle dostat do kondice. Ale co... Mám to za sebou.“

Samozřejmě si uvědomuju, že už nejsem devatenáctiletý kluk, který přišel do NHL. Ale pořád mám rád srandu. Chci si zachovat svou povahu a hravost. Tomáš Hertl hokejista