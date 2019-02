Mrázkovo vzkříšení. Takovou pohodu jsem v NHL ještě nezažil

Nemá kolegu, s nímž ho spojuje maximálně boj o místo v brankovišti. Naopak se současným konkurentem si vzájemně kupují večeře. Svázanou atmosféru v zavedených klubech vyměnil sedmadvacetiletý Čech za odvázanou Carolinu, kde s parťáky skotačí po domácích triumfech přímo na ledě.

Petr Mrázek (34) z Caroliny blahopřeje kolegovi Curtisovi McElhinneymu (35).

„Takovou pohodu jsem v NHL zatím nezažil,“ libuje si Mrázek.

Naposledy skotačil v noci na včerejšek po výhře 6:1 nad LA Kings, čímž Hurricanes potvrdili báječnou formu v novém roce. A za laškovní děkovačky pochválil Carolinu i šéf ligy Garry Bettman.

„Nový majitel tady chce dát hokeji šmrnc a tohle je jedna z věcí, která to má změnit,“ líčí český brankář.

Takže vítězné oslavy vymyslel Tom Dundon?

Byl to nápad jeho, kapitána Justina Williamse a trenéra Brind’Amoura. Byla potřeba trochu nějaká změna. Dlouho se neudělalo play off, fanoušci moc nechodili, ale bavili jsme se, že když budeme podávat dobré výkony, po kterých budeme dělat oslavy, lidem se to zalíbí.

Daří se. Roztleskáváte halu, skáčete po mantinelech. Z hokejek si děláte létající košťata nebo vesla, padáte k zemi jako kuželky. To vše asi není spontánní, že?

Vymýšlejí to naši mladí kluci nebo i Willieho děti. Jako kapitán nám pak esemeskou do skupinového chatu pošle v den zápasu informace. Bývají k tomu přiložená videa, třeba z filmu nebo amerického fotbalu, odkud se dá inspirovat. Přiznám se, že si kolikrát zprávu nepřečtu a vše zjišťuju až na poslední chvíli na ledě. Nejsem do toho tak zažraný. Jsem rád, že je konec a můžu do kabiny.

Takže jste trochu staromilec jako výstřední expert Don Cherry, který vás nazval bandou blbců?

Ten toho už zkritizoval... (usměje se) Nikdo ho nebere moc vážně a ani v kabině se to moc neřešilo. Naopak díky němu vznikla trička s tím nápisem (bunch of jerks), jsou dost populární a doma jich mám taky pár.

Zníte, že vám Carolina svědčí.

Všechno je tu třeba oproti Detroitu úplně jiné – začíná to přístupem hlavního kouče a trenéra gólmanů. To je základní kámen. Jsem tu spokojený. Nacházíme se na pozicích pro play off, celou sezonu předvádíme super hokej a bylo by škoda si to dvacet zápasů před koncem sezony pokazit.

Čím to, že jste se po Novém roce výsledkově zvedli?

Tým byl kvalitní už na začátku sezony, ale chyběly zkušenosti. Máme strašně mladý tým, jsem v něm snad pátý nebo šestý nejstarší. Iproto jsme prohrávali konce zápasů 1:2 nebo 2:3. Ale už kluci něco nabrali, vyzkoušeli aje to jen lepší.

Postupně také vykrystalizovala brankářská dvojice Mrázek, McElhinney.

Vycházím s ním výborně! Trošku mě mrzí, když jsem se v listopadu zranil a byl čtyři týdny mimo. Ale teď jsem rád, že to takhle funguje. Curtis je starší a zkušenější, každá rada od něj se hodí. Když jsem byl zraněný, bavili jsme se třeba o výměně nožů na bruslích. Nadhodil, proč nezkusím delší, jako má on. Zkusil jsem to na tréninku a od té doby jsem to nezměnil.

V čem to pomáhá?

Je jednodušší se odrazit při střelách. Také balanc těla je víc vepředu a nemusíte se nahýbat při střele, tu pozici už držíte automaticky.

Také jste kolegovi platil večeři, že jako první z vás odchytal 200 duelů v NHL.

Občas takové sázky máme. Nastala chvíle, kdy jsme oba měli 199 startů a do brány šel Curtis. S trenérem gólmanů Mikem Balesem jsme vtipkovali, že díky němu zvládl Curtis dvoustovku první, takže on zase platil večeři jemu. Jak to tady mezi brankáři funguje, jsem zažil naposledy snad v Ottawě v juniorce.

V Detroitu vám postupně vadilo střídání s kolegou Howardem. Tady se točíte obdobně, ale snášíte to líp. Čím to?

Je to tady trochu jinak nastavené. Tam, kdo prohrál, další zápas nechytal. Potom se to vyvinulo tak, že bylo týden dopředu dané, kdo půjde do brány. Stalo se, že člověk vychytal nulu a další zápas byl na střídačce. Tady trenéři přemýšlejí jinak, dávají nás do brány z určitého důvodu. Vychytal jsem sice nulu s Dallasem, ale s Rangers jsem nechytal a Curtis byl proti nim výborný. A takhle nám to zatím vyhovuje.

Dvě nuly v únoru povzbudí, že?

Nula je třešnička na dortu, která pomůže i sebevědomí. Každý zápas je jiný. Nuly jsou prací celého týmu, který potřebuje výhry, ne čistá konta.

Čeští brankáři v zámoří David Rittich – V Calgary začal ročník jako náhradník, perfektní výkony z něj udělaly jedničku. V únoru báječnou formu on i tým ztratil a přednost opět dostává zkušenější konkurent Smith. Marek Mazanec – V NHL chytal naposledy v prosinci 2016, nyní nemá daleko k dalšímu startu. Rangers ho vytrejdovali do Vancouveru, kde kryje záda Švédu Markströmovi. Pavel Francouz – V Coloradu dál čeká na zaváhání stabilního dua Varlamov, Grubauer. V AHL si mezitím zhoršil úspěšnost zákroků, nyní má 91,3 procenta. Josef Kořenář – Koncem roku se řadil mezi Top 5 gólmanů AHL. Imladíček si na farmě San Jose lehce zkazil čísla (91,8 procenta), při srovnání s krajany (Francouz, Vaněček, Vladař) zůstává nejúspěšnější.

Trenéři vás často chválí, ale úspěšnost zákroků máte kolem 90 procent. Nekazí to trochu dojem ze sezony?

To jo, ale zase když se člověk podívá na počty gólů na zápas, mám průměr asi 2,6. Držím se do nějaké dvacítky v NHL. Zásahů nemám tolik, ale zase dovedu předvést kvalitní zákrok. Kdo do toho vidí a hokej trochu sleduje, může snad říct, že podávám super výkony. Nemůžu si stěžovat.

Brzy vám vyprší roční smlouva. Máte náznaky, zda s vámi Hurricanes počítají i dál?

V organizaci je se mnou spokojenost. A když to takhle půjde dál, věřím, že se dohodneme na další spolupráci. Když by záleželo jen na mně a bude lehké se domluvit, tak bych zůstal. Tým je mladý a za pár let bude jen lepší. S přítelkyní se nám tady líbí, tak proč to dobrovolně měnit?

Blíží se také světový šampionát. Láká vás účast na Slovensku?

Mluvil jsem párkrát se Zdeňkem Orctem (trenér reprezentačních brankářů). Jsme nějak předběžně domluvení, tým by letos mohl být hodně dobrý. Nový trenér, šance na medaili určitě je, navíc by mě viděli rodiče v akci. Jen uvidíme, jak se vyvine play off. Máme různé scénáře.

Co tenhle scénář: vyřazení v úvodních dvou kolech, ale novou smlouvu mít nebudete. Jel byste?

Kdybychom brzy vypadli, stoprocentně bych chtěl. Zdeňkovi jsem řekl svůj pohled, že i když nebude uzavřená smlouva, rád pojedu. Uvidíme, třeba se to hned po sezoně nebo ještě v jejím průběhu vyvrbí. Bude záležet i na názoru Caroliny. Kdyby měla námitky, budu to řešit podle situace.