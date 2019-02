Česká hitparáda v NHL: Faksa boří i pálí. Krejčí a Vrána kombinovali

Jde o výčet nejlepších akcí českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která akce se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

Pořadí z minulého týdne ovládl David Krejčí, kterému se povedlo zmást brankáře a nahrát na gól. Druhý byl brankář Petr Mrázek, třetí opět David Krejčí.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Radek Faksa Hit, úprk a gól

Hokejisté Dallas Stars bojují tvrdě o play off. Momentálně (ve čtvrtek) zaostávají v Západní konferenci o bod za posledním postupujícím. Začátkem týdne se střetli s přímým konkurentem o postup, Chicago - i díky gólu Faksy - prohrálo s Dallasem 3:4.

V polovině první třetiny za stavu 0:0 Faksa nejdříve u mantinelu poslal k zemi tvrdým hitem obránce Slatera Koekkoeka, následně si najel do středu hřiště, dostal nahrávku a ujel sám na brankáře Cama Warda. Český útočník využil špatného postavení Warda a poslal mu puk mezi nohy. Vracející se Koekkoek pak vzteky akorát zlomil hůl.

Na hit a gól Faksy se podívejte zde:

David Krejčí Spolupráce nového tria

Uzávěrka přestupů v NHL přivedla Davidu Krejčímu nového spoluhráče Marcuse Johanssona. Netrvalo dlouho, než si spolu v druhé lajně Boston Bruins sedli. Odneslo to San Jose prohrou 1:4. Boston si dál upevňuje pozici pro play off.

Krejčí se proti San Jose sám trefil, ovšem do ankety se dostal jiná akce z druhé třetiny, při které asistoval na gól Jakeu DeBruskovi. Kanadský útočník proklouzl po levé straně do útočného pásma, v přečíslení tři na jednoho nejdřív poslal nahrávku na Johanssona na „vrch trojúhelníku“, ten posunul na Krejčího. Český útočník ovšem nestřílel, raději přihrál zpátky DeBruskovi, do protipohybu brankáře Martina Jonese.

Na akci Krejčího lajny se podívejte zde:

Petr Mrázek Závěr Mrázek opanoval

Dvacet zápasů před play off je Carolina trochu překvapením ligy, neboť reálně bojuje o play off. Je v lepší pozici než třeba Pittsburgh a vděčí za to také výkonům českého brankáře Petra Mrázka, s nímž minulý týden Hurricanes porazili Floridu 4:3.

Mrázek pochytal 27 z 30 střel, důležitý zákrok si připsal necelých 6 minut před koncem třetí třetiny. Mrázek nejdříve zasáhl proti pokusu Vincenta Trocheka, který do puku nepředvídatelně plácl v pádu, pak betonem zasáhl znovu proti dorážce Jevgenije Dadonova.

Na zákroky Mrázka se podívejte zde:

Jakub Voráček Zkusil to. A uspěl

Dva tradiční rivalové se o víkendu střetli pod otevřeným nebem. Pittsburgh nakonec odešel poražen 3:4 po prodloužení, přitom stačilo ubránit posledních 19 vteřin a vyhrál by celý zápas. Jenže to nedopustil český útočník Jakub Voráček.

Za stavu 2:3 a s odvolaným brankářem nastoupili Flyers k posledním vteřinám. Voráček trochu netradičně na levé straně. Buly nemělo jasného vítěze, k volnému puku v rohu sjel až český útočník, na nic nečekal a nahodil puk na brankáře Matta Murrayho. Nahození nakonec se štěstím prošlo rovnou do brány.

Na gól Voráčka se podívejte zde:

Jakub Vrána Rychlá spolupráce v přesilovce

Washington dokkazuje, že i v současné sezoně patří v NHL k favoritům. Capitals zdobí i úspěšná přesilová hra (11. v lize s úspěšností 22,2 procent), díky níž zvládli přestřelku s New York Rangers a vyhráli 6:5 v prodloužení.

Jakub Vrána se do statistik zapsal v druhé třetině. Za stavu 2:1 měl v početní převaze místo v pravém rohu, dostal puk od Larse Ellera, ani sekundu neotálel a hned puk poslal mezi kruhy na připraveného Toma Wilsona. Kanadský útočník poklekl, z první vystřelil a prosadil se.



Na akci Vrány se podívejte zde: