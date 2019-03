Magický Mrázek. Nenudil jsem se. A měl jsem i štěstí, řekl český gólman

V důležitém utkání týmů na rozhraní play off si 27letý Mrázek připsal hned 38 zákroků.

Spektakulární moment si gólman Hurricanes schoval do poloviny třetí třetiny, když za stavu 2:0 pro Carolinu zázračně vychytal Colina Wilsona. Na domácího útočníka zívala prázdná brána, mrštný Mrázek se však dokázal přesunout a střelu vyrazil hokejkou.

„Trošku atletický zákrok,“ pousmál se v rozhovoru se zámořskými novináři Mrázek.

„Skvělý zákrok, odchytal úžasný zápas,“ chválil Čecha útočník Caroliny Andrej Svečnikov.

„Byl to speciální moment,“ přidal se i kouč Hurricanes Rod Brind’Amour.

Mrázkův krajan a spoluhráč Martin Nečas, který je nyní na farmě Caroliny, na Instagram k Mrázkově fotce „přimaloval“ korunku. Zákrok hodný krále, který nesnížil ani fakt, že Wilsonovi střela úplně nesedla.

„Mrázek se stane Wilsonovou noční můrou,“ glosoval i oficiální web soutěže.

„Byl to parádní zápas a je pravda, že jsem se nenudil,“ hodnotila brankářská hvězda zápasu v audiozprávě pro české novináře. „Ve třetí třetině nás Colorado zatlačilo. Měl jsem tam několikrát štěstí, vytahoval jsem to i hokejkou.“

Vychytá si Mrázek novou smlouvu?

Mrázek od února vychytal už třetí čisté konto a posledním zápasem jen podtrhl bravurní výkony, které on i jeho tým v kalendářním roce 2019 předvádějí. Hurricanes se mohou v NHL pochlubit skvostnou formou, která jim pomohla na pozice zajišťující postup do play off.

Carolinu nerozhodil ani víkendový výklep 1:8 s Winnipegem, kde Mrázka zastoupil jeho starší kolega Curtis McElhinney. Rodák z Ostravy naopak v noci na úterý vychytal šestou výhru v řadě, což je jeho nejdelší šňůra úspěchů v NHL.

„Jsem rád, že zároveň Columbus prohrál, máme na něj trošku náskok,“ zmínil Mrázek jednoho z konkurentů Caroliny, s nímž se utkají v pátek. „Doufám, že tam uhrajeme dobrý výsledek a přiblížíme se play off.“

Výsledky Caroliny se odráží i v Mrázkových číslech. Po nevýrazném startu sezony se jeho dlouhodobá úspěšnost přehoupla přes devadesát procent a po mači v Coloradu ho pochválil i kouč. „Petr celou sezonu chytá solidně,“ řekl Brind’Amour. „Vynikající Petrova práce,“ přisadil si na Twitteru i majitel Hurricanes Tom Dundon.

Třeba i to by českému gólmanovi mohlo pomoci při vyjednáváních o nové smlouvě. Po rozpačité minulé sezoně totiž v létě podepsal jen jednoletý kontrakt a právě v Carolině měl přesvědčit o tom, že si zaslouží flek v brankovišti NHL.

„V organizaci je se mnou spokojenost. A když to takhle půjde dál, věřím, že se dohodneme na další spolupráci,“ pověděl Mrázek v nedávném rozhovoru pro MF DNES. „Když by záleželo jen na mně a bude lehké se domluvit, tak bych zůstal. Tým je mladý a za pár let bude jen lepší.“

Poslední dobou se tým lepší i díky němu a jeho magickým zákrokům.

Připomeňte si Mrázkův zákrok v dresu Detroitu, který v roce 2015 vyhodnotili jako zákrok sezony: