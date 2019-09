Drama kolem Zachy: žádná KHL, měl by pokračovat v Devils

Zatím je to neoficiální, ale klub by měl zprávu potvrdit během úterý. Pro českého útočníka je to úspěch. Po minulé sezoně mu skončila nováčkovská smlouva a Devils mu nabídli tzv. kvalifikační nabídku. Tedy pouze zhruba desetiprocentní navýšení platu, což by v praxi znamenalo kolem milionu dolarů na sezonu.

Na to Zacha a jeho agent Patrik Štefan nepřistoupili. Jenže situace se celé léto neposunula ani o píď. Sezona se blížila a dvaadvacetiletý hráč byl stále bez smlouvy.

Vtom se na sociálních sítích objevila zpráva, že by mohl zamířit do Omsku. Zdá se, že šlo o dobře promyšlený manévr, který měl přimět vedení New Jersey k činu. Příchod Zachy totiž zástupci ruského klubu označili za výmysl a generálního manažera Devils Ray Shera spekulace dost rozčílila.

Per @Boogaard_2 Pavel Zacha agreed to terms with Avangard of the #KHL #NJDevils — Igor Eronko (@IgorEronko) September 9, 2019

„Nezajímá mě, jestli podepíše v KHL nebo v Bramptonu. Je mi jedno, s kým se dohodne. Práva na něj vlastníme my,“ řekl v rozhovoru pro agenturu AP. A pak poněkud smířlivěji dodal: „Jeho agent mi o Omsku před pár dny řekl, ale jsem optimista, že se do začátku tréninkového kempu domluvíme.“



Jak vidno, nátlak na uzavření nového kontraktu zabral. Zachův agent Štefan se v noci na úterý, tedy krátce po zveřejnění zprávy o odchodu do KHL, podle informací iDNES.cz dohodl s Sherem na tříletém kontraktu, jehož celková výše by se mohla přibližovat sedmi milionům dolarů.

Pro samotného hráče to znamená velkou úlevu, protože má konečně jasno o své budoucnosti. Na druhou stranu mu však nová smlouva nezajistí pevné místo v sestavě, kde se zvyšuje konkurence. V cestě do prvních tří formací mu stojí borci jako Travis Zajac, Nico Hirchier, Jack Hughes, John Hayden či Jesper Boqvist a je klidně možné, že skončí až ve čtvrté pětce.

Záleží jen na jeho výkonech a jak přesvědčí na blížícím se kempu. Shero sice diplomaticky říká: „Do našeho týmu se hodí, je to dobrý mladý hráč, jehož hra se pořád vyvíjí.“ Jenže realita může být odlišná.

New Jersey si už dávno uvědomilo, že ze Zachy nikdy nebude produktivní ofenzivní hráč, jakého si vysnili, když si ho před čtyřmi lety vybrali z šesté pozice draftu. Svědčí o tom nepřesvědčivých 76 bodů (29+47) nasbíraných během tří sezon ve 201 zápasech. Jeho pozice je spíše na úrovni defenzivního centra.