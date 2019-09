Blíží se start přípravy na NHL, bude se hrát i v Evropě

Program přípravy NHL: Neděle 15. září Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes Pondělí 16. září Nashville Predators – Florida Panthers

Washington Capitals – Chicago Blackhawks

Calgary Flames – Vancouver Canucks

Montreal Canadiens – New Jersey Devils

New Jersey Devils – Boston Bruins

Philadelphia Flyers – New York Islanders

Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres

Vancouver Canucks – Calgary Flames

Dallas Stars – St. Louis Blues

Nashville Predators – Florida Panthers

Edmonton Oilers – Winnipeg Jets Úterý 17. září Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators

Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks

Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres

New York Islanders – Philadelphia Flyers

Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers

Minnesota Wild – Dallas Stars

Arizona Coyotes – Los Angeles Kings

Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights

Los Angeles Kings – Arizona Coyotes

San Jose Sharks – Anaheim Ducks Středa 18. září Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning

Montreal Canadiens – Florida Panthers

New York Rangers – New Jersey Devils

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings

Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs

Washington Capitals – St. Louis Blues

Winnipeg Jets – Minnesota Wild

Calgary Flames – San Jose Sharks Čtvrtek 19. září Edmonton Oilers – Vancouver Canucks

Montreal Canadiens – Florida Panthers

Philadelphia Flyers – Boston Bruins

Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets

Colorado Avalanche – Dallas Stars

Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights Pátek 20. září Detroit Red Wings – New York Islanders

Edmonton Oilers – Calgary Flames

New Jersey Devils – New York Rangers

Tampa Bay Lightning – Nashville Predators

Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres

Winnipeg Jets – St. Louis Blues Sobota 21. září Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins

Minnesota Wild – Colorado Avalanche

Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs

New Jersey Devils – New York Islanders

Philadelphia Flyers – New York Rangers

Washington Capitals – Carolina Hurricanes

Chicago Blackhawks – Boston Bruins

Ottawa Senators – Montreal Canadiens

Arizona Coyotes – Anaheim Ducks

Florida Panthers – Dallas Stars

Nashville Predators – Tampa Bay Lightning

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights

Vancouver Canucks – Los Angeles Kings Neděle 22. září Colorado Avalanche – Minnesota Wild

Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins

St. Louis Blues – Columbus Blue Jackets

Winnipeg Jets – Calgary Flames Pondělí 23. září Boston Bruins – Philadelphia Flyers

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs

New York Islanders – Detroit Red Wings

Vancouver Canucks – Ottawa Senators

Los Angeles Kings – Anaheim Ducks Úterý 24. září Edmonton Oilers – Arizona Coyotes

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning

New York Rangers – New York Islanders

St. Louis Blues – Dallas Stars

Calgary Flames – Winnipeg Jets

Anaheim Ducks – San Jose Sharks Středa 25. září Boston Bruins – New Jersey Devils

Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets

Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens

Vancouver Canucks – Ottawa Senators

Chicago Blackhawks – Washington Capitals

Nashville Predators – Carolina Hurricanes

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings

Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche Čtvrtek 26. září Florida Panthers – Tampa Bay Lightning

New York Rangers – Philadelphia Flyers

Vancouver Canucks – Arizona Coyotes

Detroit Red Wings – St. Louis Blues

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

Dallas Stars – Minnesota Wild

San Jose Sharks – Calgary Flames Pátek 27. září Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils

Carolina Hurricanes – Nashville Predators

Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs

St. Louis Blues – Washington Capitals

Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings Sobota 28. září Boston Bruins – Chicago Blackhawks

Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres

Dallas Stars – Colorado Avalanche

Anaheim Ducks – Arizona Coyotes

Calgary Flames – Edmonton Oilers

Montreal Canadiens – Ottawa Senators

New York Islanders – New York Rangers

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers

Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings Neděle 29. září Eisbären Berlín - Chicago Blackhawks

Carolina Hurricanes – Washington Capitals

Minnesota Wild – Winnipeg Jets

Columbus Blue Jackets – St. Louis Blues

Vegas Golden Knights – San Jose Shark Pondělí 30. září HC Lausanne - Philadelphia Flyers