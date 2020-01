Kovalčuk v Montrealu: vděk za poslední šanci ukázat, že má na NHL

„Není to o penězích, chci jen hrát. To je moje priorita,“ řekl v Montrealu, který mu dává asi poslední příležitost ve slavné NHL.

V neděli absolvoval s týmem první trénink a je možné, že v noci na úterý naskočí do zápasu. Poprvé od 9. listopadu. Tak dlouho čeká na příležitost. Nabídka od Canadiens je pro něj vlastně vysvobozením. V Los Angeles, se kterým v létě 2018 podepsal tříletou smlouvu na necelých 19 milionů dolarů, štěstí nenašel.

Trápil se, byl nevýrazný, nestal se z něj tahoun, který vytlačí skomírající klub zpátky na výsluní. Jeho angažmá bylo klasickou ukázkou bezbřehé víry, jež zaslepila reálné uvažování. Los Angeles za ni zaplatilo velkou cenu a Kovalčuk tušil, že bude muset s penězi dolů.

Nakonec musel na úplné dno. Méně mít nemohl, současná příležitost v Montrealu je téměř jistě poslední v kariéře. Pokud ji nevyužije, jeho zámořská anabáze skončí. „udělám všechno, abych týmu pomohl dostat se do play off,“ prohlásil mezi davem novinářů.

„Toužil jsem dostat šanci na nový začátek, protože v LA to nefungovalo. Mám před sebou první angažmá v Kanadě a už teď můžu říct, že je to poznat. Tolik reportérů jsem v LA neviděl za celý rok,“ smál se šestatřicetiletý útočník.

Canadiens jeho angažováním příliš neriskují. Spíš mohou jen získat, protože je trápí spousta zraněných. Na marodce je v tuto chvíli hned čtveřice forvardů: Jonathan Drouin, Joel Armia, Brendan Gallagher a Paul Byron. Ideální příležitost ukázat se.

„Tým má i tak kvalitu. Je tu hodně mladých a rychlých kluků. A také hráčů z Evropy, kteří jsou prvním nebo druhým rokem v NHL. Budu se snažit jim pomoct, jak to půjde. Montreal je hokejové město, užívám si tu každou vteřinu. Udělám všechno, co budu moct, abych pomohl,“ svěřil se Kovalčuk pokorně.

Ilja Kovalčuk z Los Angeles střílí na branku Vancouveru.

Momentálně však záleží na trenéru Claudu Julienovi, jestli Kovalčuka nasadí už do utkání proti Winnipegu. Hlavním důvodem je dlouhá zápasová pauza. „Musíme se na něj nejdřív pořádně podívat. Nezáleží, kolik toho nabruslíte - zápas není trénink. Rozhodneme se jako trenérský štáb,“ vzkázal Julien.

Kovalčuk přesto září. Je vidět, že si váží příležitosti i pozornosti. Zároveň však má čas jen do konce sezony. Pokud svou šanci nevyužije, nejspíš v létě zamíří zpátky do KHL. Do té doby může minimálně vylepšovat svá zámořská čísla - dosud v NHL odehrál 897 zápasů, v nichž nasbíral 859 bodů (436+423).

Rozfouká svůj skomírající plamínek?