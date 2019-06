Voráček: Doceňme Krejčího, je jedním z nejlepších Čechů v historii

Krejčí skončil čtvrtý, vy třetí. Vážíte si s přibývajícím věkem, že se pořád držíte nahoře?

Já se pořád cítím mladý a chci Zlatou hokejku ještě jednou vyhrát. Jsou to čtyři roky, co se mi to povedlo. Pro mě je to obrovská motivace, když se podívám na Tomáše Hertla, Davida Pastrňáka a na Krejču, který je u nás nedoceněný. Podle mě je to jeden z nejlepších hráčů, které jsme kdy měli. V play off dokáže každý rok ještě zvednout výkonnost, a i když třeba tolik neboduje, aby se o něm mluvilo tolik jako o mně, Hertlíkovi nebo Pastovi, tak by si to zasloužil. V play off patří každý zápas mezi nejlepší tři hráče.

V čem je jeho kouzlo?

Takových hráčů v NHL moc není. Má svůj styl, je to centr, diktuje tempo hry. To je hrozně těžké dělat. Když jste na středu hřiště, tak jste víc na puku. On je natolik zkušený a chytrý, že si tempo určuje podle sebe. Nemusí nikam lítat a když má puk na hokejce, tak to má většinou hlavu a patu. Je to strašně kvalitní hráč a v Čechách nedoceněný.

Takže když je na ledě Krejčí, tak se hraje podle něj?

Přesně tak. Bergeron je to samý, takže Boston má ohromnou výhodu. Takový byl Dacjuk a další velcí hráči, třeba Crosby. Ani on už nelítá a není až tak rychlý jako ve dvaadvaceti, ale tempo hry se určuje podle něj.

Čím si vysvětlujete, že Krejčí není na takové úrovni popularity?

Protože to strašně moc dělají média. Když děláte s Krejčím dva rozhovory za sezony a se mnou, s Pastou nebo s Hertlíkem patnáct, tak jsme na očích víc.

Takže je to jenom o tomhle?

Nejenom o tom. Je to součást celkového obrazu.

Když jste mluvil o Pastrňákovi, co říkáte na jeho třetí vítězství ve Zlaté hokejce za sebou?

Kdyby se nezranil, tak by měl šanci dát 50 gólů, což v dnešní NHL stačí na krále střelců. Škoda, že se zranil, doufejme, že se mu to jednou povede. Jako starší hráč jsem rád, že kluci hrajou dobře.

Hodně se řešilo, jestli má vyhrát on, nebo Tomáš Hertl. Koho byste zvolil vy?

To je těžké hrozně, vy mi dáváte. Každý z nás tří měl sezonu jinou. Já jsem s Philadelphií nepostoupil do play off a dostal příležitost hrát na mistrovství světa, což je v Čechách samozřejmě víc sledované. Kluci měli v podstatě stejné sezony bodově i střelecky, Pasta hrál míň zápasů. A jelikož šel až do finále Stanley Cupu, tak bych vybral asi jeho.

Jak jste, Jakube, přijal zprávu, že jste ve Philadelphii osiřel?

Smutně, samozřejmě. S Radkem Gudasem máme silný kamarádský vztah. To je byznys, no. Nečekal to on ani já. Takhle to v hokeji chodí. Bude mi chybět, bude mi smutno, nebudu lhát. Vyměněný může být každý, potkalo to i Waynea Gretzkého. Management se takhle rozhodl, Gudy měl výbornou sezonu, loni vyhrál nejlepšího obránce týmu. Rozhodli se takhle a budu mu přát, aby se mu dařilo jako loni.

Už jste spolu měli možnost mluvit?

My jsme zrovna byli spolu, když mu volal manažer Chuck Fletcher. I když trejd čekáte, tak je to šok. Mně se to stalo v roce 2011, Gudymu se to stalo podruhé. Máte zázemí, rodina je zvyklá na město. Teď si zase budete muset zvykat na nové lidi, na nový tým... Není to nic jednoduchého. Ale je to naše práce.

Jaká byla první reakce, když jste byli spolu?

Byli jsme překvapení, on byl víc v šoku. Ještě tam měl kolem sebe rodinu, takže to museli během dne skousnout. Vždycky je nepříjemné, když vás vymění. Teď se bude muset postarat o stěhování z Philadelphie do Washingtonu, zařídit si bydlení, ono to není sranda.

Končí tak česká kolonie ve Philadelphii, teď tam budete sám...

Bude to zajímavé. U Michala Neuvirtha jsem popravdě počítal, že to na podpis nové smlouvy asi nebude. Gudyho jsem nečekal. Byl to šok, ale kamarádi zůstaneme, i když bude hrát za Washington.

Byly náznaky, že by něco podobného mohlo přijít?

Nemyslím si, ale nevím. Sezona z týmového hlediska byla zklamáním, protože jsme nepostoupili do play off. Věděli jsme, že se něco dít bude, ale že by to byl zrovna Gudy, to jsme nečekali.

Jak jste s uplynulou sezonou spokojený vy?

Ve Philly to bylo zklamání. Celý rok jsme doháněli ztrátu a byl by zázrak, kdybychom do play off postoupili. Stálo nás to strašně sil. Po základní části jsem se soustředil na mistrovství. Měl jsem příležitost přijet dřív než obvykle, byl jsem s týmem sedmnáct dní před začátkem šampionátu. Ten měsíc jsem si strašně užil. Po hokejové stránce i tím, jak jsem trávil s klukama čas v kabině. Po herní stránce to bylo nejen mé, ale i týmově nejlepší mistrovství za mou kariéru.

Jaký jste měl program po mistrovství?

Pár zapíječek synů, nějaký golf, fotbaly a nějaký čas s rodinou.

Byla náročnější sezona nebo zapíjení?

Dobrá otázka. Oboje bylo hodně náročné, ale už to mám za sebou. Ještě mám před sebou 22. června fotbal v Mikulově a tím to končí.

Jak si užíváte synka Matěje?

Užívám, užívám. Samozřejmě že víc práce odvádí Markéta. V neděli mu byl měsíc, roste jako z vody.