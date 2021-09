Sen o NHL se odkládá. Rouska čeká po operaci kolene půlroční přestávka

„Máme propočítané, že na přelomu roku by mohl být zpátky na ledě a za šest měsíců v zápase,“ řekl webu sport.cz Rouskův agent Martin Podlešák.

Takhle dlouhá pauza je pro mladého hokejistu velkou ránou, ale lékaři trvali na tom, že operace přetrženého předního zkříženého vazu v pravém koleni je nutností.



„Nebylo moc na výběr. Buffalo jasně řeklo, že do budoucna by to mohlo mít vliv na Lukášovo zdraví a výkonnost,“ uvedl Podlešák.



Podle jeho slov už Rousek začal s rehabilitací. Následujících osm týdnů o něj budou pečovat v zámoří.

„Až odhodí berle, na nějaký čas bude moct přiletět do Čech,“ dodal hráčův zástupce.



Vzhledem k současné situaci u Sabres musí dlouhá pauza odchovance pražských Letňan mrzet dvojnásob.



Buffalo se už několik sezon v řadě potácí u dna tabulky. Prochází další přestavbou, která otevírá dveře do NHL mladým, dosud neozkoušeným hráčům.

Podle Lance Lysowského, novináře z The Buffalo News, měl Rousek začít sezonu na farmě v Rochesteru. Ale pozvánka o patro výš rozhodně nebyla utopií.



V předchozím ročníku pomohl dvaadvacetiletý útočník Spartě k Prezidentskému poháru a opět okusil atmosféru seniorské reprezentace.

Základní část hokejové extraligy zakončil s bilancí čtrnácti branek a čtyřiadvaceti asistencí. V play off naskočil do jedenácti zápasů, ve kterých posbíral sedm bodů.